Kordonboyu baştan yaratılacak

Girne Kordonboyu, Girne Belediyesi tarafından hazırlanan Kordonboyu Düzenleme Projesi ile hak ettiği düzene getirilecek. Proje kapsamında Kordonboyu’nda seyir teraslarından yürüyüş yoluna birçok yenilik yapılacak

Duygu ALAN

Girne’nin en fazla turist ağırlayan bölgelerinden Kordonboyu’nda bir dizi düzenleme içeren ve Girne Belediyesi tarafından hazırlanan Kordonboyu Düzenleme Projesi hazır.

Dome Hotel ile liman mendireği başlangıcı arasında kalan yürüyüş ve dinlenme alanını kapsayan

Kordonboyu Düzenleme Projesi kapsamında, seyir terasları düzenlenecek, meydan düzenlenmesi yapılacak.

Sahil yolu, iskele, büfe, satış birimleri, yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi ile altyapı ve peyzaj tasarımı da proje kapsamında yer alıyor.

Proje halka sunulacak

Kordonboyu’nun görünümünü değiştirecek ve kentin prestijini arttıracak nitelikte yenilikler içeren Kordonboyu Düzenleme Projesi, 10 Ocak’ta Dome Hotel’de düzenlenecek halka açık basın toplantısı ile halkın tartışmasına açılacak.

Güngördü: Kordonboyu daha işlevsel hale getirilecek

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Girne’nin ülke turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek kentte en fazla turist ağırlayan bölgelerden birinin de Kordonboyu olduğunu söyledi.

Güngördü, Kordonboyu’nun daha işlevsel kullanılması gerektiğinin altını çizerek Kordonboyu düzenleme projesi hazırladıklarını kaydetti.

Göreve geldiği günden beri kent ile ilgili hiçbir icraatın kararını tek başına almadığını ifade eden Güngördü, kent ile ilgili konularda kentte yaşayanlarla birlikte karar almanın, fikir birliği içerisinde çalışmalar yaparak, projeleri hayata geçirmenin daha doğru ve sürdürülebilir olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, bu bakımdan Kordonboyu Düzenleme Projesi’ni de halk ile paylaşacaklarını kaydederek, projenin 10 Ocak’ta Dome Hotel’de düzenlenecek halka açık basın toplantısı ile halkın tartışmasına açılacağını dile getirdi.