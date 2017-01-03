Koop’un yerine MGA

Basketbolda daha önce çeşitli nedenlerden ötürü 3 kez ertelenen ve bu akşam oynanacağı açıklanan Koop ile YDÜ arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası’na bu kez de Koopspor çıkmama kararı aldı ve federasyon da kupaya MGA’yı dahil etti

KOOP AÇIKLAMA YAPTI: Basketbolda geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu olan Koopspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihini federasyonun kendilerine geç bildirmesi ve sporcularının da yurtdışında olmasından dolayı maça çıkmama kararı aldı

FEDERASYON MGA’YI DAHİL ETTİ: Koopspor’un bu kararı doğrultusunda Basketbol Federasyonu da, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini YDÜ ile MGA’nın oynayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak

Basketbolda daha önce çeşitli nedenlerden ötürü 3 kez ertelenen ve bu akşam oynanacağı açıklanan Koop ile YDÜ arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası’na bu kez de Koopspor çıkmama kararı aldı ve federasyon da kupaya MGA’yı dahil etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi arasında oynanacak.

BRT 1 HD’den naklen yayınlanacak maçı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da izleyerek kupayı kazanan takıma takdim edecek.

Koopspor katılmıyor

Basketbolda geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu olan Koopspor ile lig ikincisi ve kupa finalisti olan Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası’na, Koopspor katılmama kararı aldı.

Koopspor Kulüp Başkanı Talat Yalkut’un kupa katılmama ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: “Federasyon kaynaklı bir hatadan dolayı “Cumhurbaşkanlığı Kupası” gibi büyük önem arz eden bir karşılaşmayı maça sayılı günler kala tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanlığımızın adını verdiği ve bizim için oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkabilecek kadromuzdaki ilk beş oyuncudan maalesef üç tanesi yurtdışında bulunmaktadır. Bu karşılaşmaya çıkamama endişesi taşıdığımızı, bunun da sorumlusunun biz değil federasyonun olduğunu federasyona iletmemize karşın, maçın ileriki bir tarihte oynanması talebine federasyondan anlam veremediğimiz bir şekilde olumsuz cevap almış bulunmaktayız. KKTC Basketbol Liglerinin en eski takımı olan Koopspor Kulübü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve gençliğe verdiği önemi mutlulukla takip etmekteyiz. Geçmiş yıllarda “Süper Kupa” adı altında oynanan müsabakanın 2015-2016 sezonundan itibaren “Cumhurbaşkanlığı Kupası” adı altında oynanması bizlere büyük heyecan ve mutluluk katarken bu ismin ülke basketboluna ne kadar değer ve itibar kazandırdığının farkındayız. 2015-2016 sezonunda tüm kupaları kazanarak şampiyon olan takımımız, kazandığı başarıların sevincini, bu sezon başında oynanacak olan “Cumhurbaşkanlığı Kupası” karşılaşmasında mücadele edecek olmasından dolayı daha büyük bir coşku ve heyecanla yaşamıştır. Bizleri tek üzen ve endişelendiren konu bu karşılaşmada Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin geçmesidir. Ülkemizin en başarılı iki basketbol takımının “Cumhurbaşkanlığı Kupası” adı altında mevcut şartlarda maç yapması adaletsiz bir yapıda, spor ve mücadele ruhuna ters düşen bir ikilemi yaşatacaktır. Gelinen noktada, karşılaşmanın Cumhurbaşkanlığımıza yakışır bir mücadelede şeklinde gerçekleşemeyeceği gerçeğinde maça katılamayacağımızı belirten yazımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ilettik ve aynı yazının bir kopyasını da Federasyona ileterek bu maçta yer alamayacağımızı belirtmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda, kulübümüzün mağdur olmayacağı ileriki bir tarihte karşılaşmanın gerçekleşmesi durumunda ise karşılaşmada yer almaktan onur duyacağımızı da belirttik.”

Cumhurbaşkanlığı kararı federasyona bıraktı

Koopspor’un hem Cumhurbaşkanlığı’na hem de Basketbol Federasyonu’na yaptığı maçın ertelenme talebi dün görüşüldü. Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu dün öğleden sonra bir araya gelerek konuyu değerlendirdi. Hüdaoğlu, konunun kendileri ile ilgili olmadığını ve karar verecek olan merciinin Basketbol Federasyonu olduğunu Nasıroğlu’na söyledi.

Federasyon, “MGA” dedi

Konu ile ilgili olarak Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu ise dün akşam toplanarak kararını verdi. Ertuğ Nasıroğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Koopspor’un yerine Mağusa Gelişim Akademisi’nin oynamasına karar verdi. Karar, Federasyon yöneticisi ve Basketbol Federasyonu Hukuk Danışmanı Özlem Bentaşan’ın görüşleri doğrultusunda alındı. Bu arada Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kupası’na çıkmayacağını açıklayan Koopspor’u da Ceza Kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.