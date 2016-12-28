Koopspor’dan “Süper” son: 79-73

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi 5.hafta maçında Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 79-73 yenerek yenilmezliğine son verdi

KOOP’TA YENİ TRANSFER YILDIZLAŞTI: Koopspor’un yeni ABD’li oyun kurucusu Clieff, Yakın Doğu karşısında etkili oynayarak rakip potaya 29 sayı göndererdi ve maçın kahramanlarından oldu

Hakemler: Ulviye Beşe ***, Hatice Üstüner **

Koopspor: Miroslav *** (17), Boljkovac *** (13), Burhan * (2), Andım ** (4), Mustafa * (2), Osman ** (2), Clieff *** (29), Tayfun ** (7)

YDÜ: Mandic *** (17), Kambala ** (9), Halil *** (16), İhsan ** (5), Kemal ** (10), Fehmi * (1), Arda ** (6), Vedat ** (2), Williams ** (8)

1.periyot: 12-16

İlk yarı: 32-41

3.periyot: 52-52

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi 5.hafta maçında Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 79-73 yenerek yenilmezliğine son verdi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta Koopspor güçlü rakibi önünde son bölümlerde yeni yabancısı Clieff, Miroslav ve Baljkovac’ın basketleri ile sonuca giderek maçı 79-73 kazandı ve ligin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi’ne ilk yenilgiyi tattırdı.

Karşılaşmanın ilk periyotunda iki taraf da beklenen tempoyu yakalayamazken bu bölümü Yakın Doğu 16-12 önde kapattı.

İkinci periyotta Mandic ve Halil’in basketleri ile üstün oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi devreyi 41-32 önde bitirdi.

İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki taraf da kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Üçüncü periyotta rakibini yakalayan ve öne de geçen Koopspor oldu ancak bu bölüm 52-52 berabere tamamlandı.

Maçın son bölümü ise kıran kırana geçti. Karşılıklı basketlerin izlendiği son 2 dakikada kontrolü ele alan Koopspor güçlü rakibi önünde maçı 79-73 kazanarak Yakın Doğu’nun yenilmezliğine son verdi.

Maçta Koopspor’un yeni yabancısı ABD’li Clieff 29 sayı, Miroslav 17 sayı ve Boljkovac da 13 sayıyla oynarken, Yakın Doğu’da Mandic’in 17 ve Halil’in de 16 sayısı galibiyete yetmedi.

KVB Büyük Erkek Basketbol Ligi Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS P

1.YDÜ 6 5 1 542 436 11

Koopspor 5 3 – 2 413 381 8 GÜ 5 3 2 391 350 8

4.MGA 5 2 3 373 410 7