Koop sıkıntıda!

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin ilk maçında Girne Üniversitesi ile karşılaşacak olan Koopspor bu maçın ertelenmesini talep etmeye hazırlanıyor

ÜÇ OYUNCU YOK: Koopspor’un ABD’li oyuncusu Cliff Coleman ile Sırp yıldızı Boljkovic ve Tayfun Kuyan’ın yurt dışında olması ile sıkıntıya giren Koopspor, Basketbol Federasyonu’ndan erteleme talebinde bulunacak

Tonguç KOTAK

Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Koopspor’da 9 Ocak Pazartesi günü Girne Üniversitesi ile oynanacak olan ikinci yarının ilk maçı öncesinde sıkıntı var.

Kırmızı lacivertlilerin, ABD’li oyuncusu Cliff Colemon ile Sırp yıldızı Boljkovic ve Tayfun Kuyan’ın yurt dışında olması ile sıkıntıya giren Koopspor, Basketbol Federasyonu’ndan erteleme talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Yabancılar 6’sında, Tayfun 8’inde gelecek

Koopspor’un yabancı oyuncuları Cliff Colemon ile Boljkovic’in 6 Ocak Cuma akşamı KKTC’ye gelecek olmaları ve takımın tecrübeli ismi Tayfun Kuyan’ın da Türkiye’den 8 Ocak Pazar günü akşamı ülkeye dönecek olması, antrenör Emrah Güven’i sıkıntı bastı.

Bu üç oyuncunun 9 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak olan ligin ikinci devre açılış maçı olan Girne Üniversitesi maçı öncesinde takımla idman yapamayacak olmaları da ayrı bir sorun oldu.

Koopspor yönetimi ise antrenör Emrah Güven’den gelecek haber doğrultusunda maçın ertelenmesi için Basketbol Federasyonu’na başvuracak.