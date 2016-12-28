Koop ve MGA nihayet patladı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde sezona iyi başlayamayan ve ne zaman çıkışa geçecekleri merak konusu olan Koopspor, Yakın Doğu’nun yenilmezliğine son verirken, MGA da Mapfree’yi ağır bir yenilgi tattırdı ve ligde biz de varız dedi.

Mağusa Gelişim Akademisi güçlü rakibi karşısında Jordan’ın nerdeyse orta sahadan bile basket attığı maçta Mapfree’yi yendi. Evet rakip ruh gibi oynadı kabul ama Hakan Arifoğlu ve öğrencileri de istediklerinde nasıl maç kazanabildiklerini gösterdiler. Hem savunmada etkili bir günlerinde hem de hücumda da inanılmaz işler yaparak maçı kazandılar. Ben Mağusa Belediyesi ve MGA yönetimine sesleniyorum ve en önemlisi de Futboldan bu sezon umudu kesen Mağusalılara bu takıma destek çıkın ve bu lige damgasını vursun.

Mapfree’ye gelince inanılmaz derecede kötü oynadılar. Buraya kadar noramal. Sezon başından beridir üçüncü yabancı şart dedim. Evet üçüncü yabancı yarın akşam geliyor. Bu iyi haber. Ancak Kercem konusunda ne yapacaklar merak içindeyim. Bozulan moraller için zaman kısa maçlar devam ediyor ancak ilk devreye bir maç var bu da avantajları olur.

Gelelim Koopspor’a. Aylardır deneye deneye tam bir lideri buldular. ABD’li yeni oyuncuları bu maçın kahramanı oldu. İyi kumaş ve bu da takıma güç kattı. Miroslav ve Boljkovac ile yerliler de iyi işler yaptılar. Emrah hoca’nın bu maçta yüzü güldü. Bu maçta yaptıkları savunma ile de önemli bir galibiyete imza attılar. Koopspor bu maçla kendine güveni kazandı. Bundan sonra bu ligde varım diyebiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ne zaman mağlup olacağını merak edenlerdendim ve bu maça rast geldi. YDÜ’de bu maç bazı şeyler iyi gitmedi. Kambala fazla oyuna giremedi. Faullerin yüksek olması bir etken, Mandic ise geçmiş maçlara göre en iyi maçını oynadı. Ahmet hoca bu maçın cd’sini alıp ben nerde hata yaptım diye izlemeli. Kadronun genişliği güzel ama durmadan oyuncu çıkarıp – sokmak ise takımın dengesini bozuyor. Halil – Kemal ikilisinin hocaya da takıma da daha çok yardımcı olması gerekiyor. Bu takım çok ciddi paralara kuruldu ama fazla zenginlikte sorun çıkarır. Bu maçın son bölümünde yapılan hatalar takımın maçı kaybetmesine neden oldu.

Bu lig zorlu bir lig dedim ve haklı çıktım. İlk devrenin sonuna yaklaşılırken taşlar yerinden oynadı. Bu lig daha çok şey kaldırır. Benden söylemesi.