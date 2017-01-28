Kontrolden çıkan tır refüjde durdu

Mağusa-Lefkoşa anayolunda, dün sabah saatlerinde meydana gelen TIR kazası yürekleri ağza getirdi. Kaza sonucu TIR şoförü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı

Duygu ALAN

Mağusa-Lefkoşa anayolunda, yönetimindeki FG210 plakalı TIR aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 58 yaşındaki Ali Gezmen, TIR araç ile orta refüjdeki bariyere çarptıktan sonra 110 metre sürüklendi, refüj içerisindeki 3 aydınlatma direğine de çarparak hasara uğrattı.

Kaza sonucu TIR şoförü Ali Gezmen ve araçta yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Ali Oduncular, hafif yaralandı.

Gezmen ve Oduncular, olay yerine giden 112 Acil Servis ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi götürüldü.

Kazazedeler, götürüldükleri hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.