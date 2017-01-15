Konferans başarısız olmadı

Cenevre’de 12 Ocak günü başlayan Kıbrıs konferansı devam ediyor.

Bu konferansın ucu açık değil.

Konferans 18 Ocak’ta Cenevre’de teknik komite toplantısı ile devam edecek.

Teknik komite çalışması çok uzun sürmeyecek.

Birkaç gün içerisinde çalışamalarını tamamlamak durumunda olacak.

Konferansın kararı bu yönde…

Cenevre’de Kıbrıs Konferansının başlaması ile birlikte güvenlik ve garantiler konusunda garantör ülkeler arasında pazarlık da başlamış oldu.

Bu önemli bir gelişme…

Konferans şu ya da bu şekilde çok uzun olmayan bir süre içeriside tamamlanacak.

Gelinen aşamada Cenevre’de başlayan Kıbrıs Konferansı’nın akıbeti ile ilgili yargı ortaya koymak için erken.

Cenevre bu aşamada başarısız olarak nitelendirilemez.

Sürecin başarısını değerlendirmek için 18 Ocak’ta başlayacak teknik komite çalışmasının sonucunu görmek lazım.

Cenevre’den bir referandum tarihinin çıkmasını beklemek ya da buna bir başarı kriteri olarak bakmak doğru bir yaklaşım olmaz.

Sonuç itibarı ile Kıbrıs’ta liderler arasında başlamış bulunan müzakere süreci Cenevre ile birlikte bir aşama ileriye taşındı ve son safhaya geçildi.

İşin son safhasında ucu açık olmayan ve büyük bir olasılıkla Ocak ayı bitmeden tamamlanması öngörülen bir süreç yaşanacak.

Bu sürecin başarısı Kıbrıs Türk ve Rum tarafları ile garantörlerin ortaya koyacağı çözüm istenci ile siyasi kararlılığa bağlı.

An itibarı ile “Cenevre’den bir şey çıkmadı” demek doğru değil.

Cenevre’de garantörlerin Güvenlik ve Garantiler konusunda müzakere etme kararı almaları gözle görülebilecek bir ilerleme.

Güvenlik ve Garantileri kategorilere ayırarak tartışacak olmaları bir başka önemli adım.

Toprak konusunda tartışmayı başlatacak haritaların karşılıklı olarak görülmesi (her ne kadar bunlar kasaya kilitlense de) Cenevre’de yaşanmış bir başka gelişme.

İşin özeti devam etmekte olan müzakere süreci Cenevre öncesine göre daha ileri bir noktadadır.

Cenevre ile birlikte müzakereler ucu açık bir durumdan kurtarıldı.

İlgili tüm tarafların sürece dahil edilmesi ile birlikte müzakere sürecinin en kısa sürede, hatta hemen tamamlanması için bir yol haritası ve takvim belirlendi.

Bu da önemli bir adım.

Ama bu adımlar atıldı diye müzakere süreci illa ki yüzde yüz olumlu bir sonuç verecek demek de mümkün değil.

Sonucun ne olacağını görebilmek için çok ama çok az daha sabretmek gerekecek.

Ancak bölgede yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, çözüm olma olasılığı olmama olasılığına göre hala daha yüksek.