27 Ocak 2017

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Komple sporcu
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Sporun çeşitli branşlarında önemli başarılara imza atan Hasan Avukat, genç yaşına rağmen adından söz ettiriyor

Okan KARADEMİR

Sporun çeşitli branşlarında önemli başarılara imza atan Hasan Avukat, genç yaşına rağmen adından söz ettiriyor.

Yakın Doğu Koleji sporcusu olan Hasan Avukat’ın, başarılarının temelinde ise cimnastik sporu yer alıyor.

4 yaşından beridir faal olarak cimnastik sporuyla uğraşan 15 yaşındaki Hasan Avukat, geçmiş dönemde çocuk fitness branşında Türkiye şampiyonluğu ardında da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında 2 yıl üst üste ikincilik ve üçüncülük yaşarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Hasan, 2016 yılında bu kez atletizmde disk atma branşında elde ettiği KKTC şampiyonluğu sonrasında Türkiye üçüncülüğüne ulaşmıştı.

Bu başarılarının ardından ise atletizmde sırıkla atlama branşına yönelen genç sporcu Türkiye salon yarışlarında 3.00 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu.

Cimnastik sporuna halen faal olarak devam eden Hasan aynı zamanda atletizm de de yeni başarılara ulaşmak için eğitmenleri eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

 

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