Komite misyonunu yerine getirdi

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması sürecindeki son aşama olan Kıbrıs Konferansı Mont Pelerin’deki çalışmalarını tamamladı.

Teknik düzeyde gerçekleştirilen çalışmada Güvenlik ve Garanti başlığı altında belirlenen konularda tarafların görüşleri not edildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin gözetiminde yapılan çalışmada iç güvenlik, dış güvenlik, Anayasal düzenin korunması ve varılacak anlaşmaların uygulanması konularında ilgili beş taraf görüşlerini not ettirdiler.

Yapılan açıklamalara bakıldığı zaman teknik komite kendisine verilen görevi başarı ile tamamladı.

Ortaya siyasi düzeyde ele alınmaya müsait bir tablo çıktı.

Gelinen aşamada Kıbrıs Konferansı’na büyük bir olasılıkla Şubat ayı başında siyasi düzeyde devam edilecek.

Burada hedef katılımın üst düzeyde olması olacak.

Böylece tarafların belirlenen konularda ortak noktalarda anlayış birlikteliği sağlayıp sağlayamayacaklarının eksersizi yapılacak.

Bu eksersiz sürecinde tarafların çözüm konusunda siyasi iradeye ne kadar sahip oldukları, siyasi anlamda ne kadar cesur davranıp risk almaya hazır oldukları da test edilecek.

Kıbrıs konferansı tamamlanmadan Kıbrıs konusunda nasıl bir sonucun ortaya çıkabileceği konusunu kestirmek mümkün olmayacak.

Konferans devam ettiği sürece çözüm için umutlar da devam edecek.

Konferans kapsamında bir yandan güvenlik ve garantiler konusu garantör ülkelerin de katılımı ile görüşülürken, diğer yandan Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında diğer beş konu başlığında yeni yakınlaşmalar sağlanması hedefi ile görüşmeler yapılacak.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiades 26 Ocak’ta Lefkoşa’da bir araya gelecekler.

Aslında Kıbrıs konferansının siyasi düzeydeki toplantısının Ocak ayı bitmeden yapılması hedefleniyordu.

Ama dünyadaki diğer gelişmeler, Suriye konusunda yapılacak olan Astana toplantısı gibi önemli uluslararası toplantılar, BM’nin yoğun programı üst düzey siyasi görüşmenin tarihini Şubat ayı başına öteledi.

Bu normal…

Şimdi burada önemli olan ilgili tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilecek olan üst düzey siyasi toplantı gerçekleşene kadar Kıbrıs’ta tarafların var olan yakınlaşmalara yenilerini hızla eklemeleri.

Bunun başarılması halinde Cenevre’de devam edecek olan Kıbrıs Konferansının da havası değişir ve orada da ilerleme sağlanabilmesine zemin yaratılır.

İşin doğrusu da bu olur…