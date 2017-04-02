Kolombiya’da en az 254 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya korkunç bir felakete sahne oldu. Güneybatıda bulunan Mocoa şehri aşırı yağışların etkisi altında kalırken, yaşanan toprak kayması sonucu en az 254 kişi hayatını kaybetti. Ankara doğal afetin hemen ardından kritik bir açıklama yayınladı.

Putumayo departman başkentinin çamur ve kayalarla kaplanmasına yol açan toprak kaymasında en az 400 kişi yaralandı. 200 kişinin ise hâlâ kayıp olması, maalesef ölü sayısının korkunç boyutlara varacağı anlamına geliyor. Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarına asker ve polis yaklaşık 1100 kişinin katıldığını açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bölgede olağanüstü hâl ilan etti ve arama-kurtarma çalışmalarını izlemek üzere Mocoa’ya gitti. Yaşanan felaketten çok etkilendiğini belirten Santos, “Onlara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.

Kolombiya Ulusal Felaket Risk İdare Merkezi Direktörü, AFP’ye yaptığı açıklamada, bölgede beklenen aylık yağışın 3’te 1’inin bir gecede indiğini söyledi.

Mocoa Belediye Başkanı Jose Antonio Castro, yere medyaya yaptığı açıklamada “elektrik ve susuz kalan şehrin tamamen tecrit halde kaldığını” ifade etti. Castro’nun kendi evi de sular altında kalırken, çamur evinin çatısına kadar yükseldi.

Türkiye Kolombiya’daki felakete kayıtsız kalmadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, bu zor zamanında Kolombiya’nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır” ifadesi yer aldı.