Kobraya pet şişeden su içirdiler

Hindistan’da bir kral kobra, kuraklık nedeniyle su bulamayınca köye geldi.

Hindistan’ın güney kesimlerinde yaşanan aşırı kuraklık, su arayan kral kobra cinsindeki yılanın yolunu bir köye düşürdü. Kral kobralar, son derece tehlikeli olmalarıyla ünlü. Ancak buna rağmen yerli halkın hayvana duyduğu merhamet, korkuya galip geldi.

Bu tür yılanların insanlardan kaçındığını bilen halk, yılanın köye gelme sebebinin gerçekten çok susaması olduğunu düşündü. Ve böylece kurtarma operasyonu başladı!

PET ŞİŞEDEN SU İÇTİ

İlk önce, bir adam su şişesini tutan kişiye saldırmasını önlemek için kobrayı kuyruğu tuttu. Diğer adam ise su şişesiyle yılanın önüne geldi ve hayvanı serinletmek için yılanın kafasına bir miktar su attı. Ardından, kobraya su şişesini uzattı ve mucize gerçekleşti: Kobra sudan içti! Neyseki, her şey yolunda gitti, yılan suyu içtikten sonra da kimseye saldırmadı. Kobra, daha sonra bir hayvan bakım tesisine götürüldü.

DÜNYANIN EN UZUN ZEHİRLİ YILANI

Kral kobra, dünyanın en uzun zehirli yılanı. Uzunluğu 6-7 metreye ve ağırlığı da 9 kilograma kadar çıkabilir. Bu tür yılanlar Güneydoğu Asya’dan Hindistan’a kadar çok geniş bir yaşam alanına sahip. Kral kobranın zehri 20 insanı öldürebilecek güçte.