KKTC’yi turluyorlar

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün verdiği start ile dün başlayan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ilk etabı tamamlandı. Tur bugün koşulacak 2. Etap ile devam edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Spor Dairesi, Turizm Bakanlığı ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC’de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yarışa start vermesi ile başladı.

Yarış öncesi konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün, organizasyonda büyük katkıları olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyerek, “hava bisiklet sürmek için çok güzel, bu organizasyon ülkemiz açısından da çok önemli. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

İlk etap tamamlandı

Bisiklet Turu’nun 1. Etabı dün koşuldu. 182 kilometre uzunluğunda olan, “İskele Karpaz Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayarak sırasıyla Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk, Tatlısu, Dörtyol, Lefkoşa güzergâhında devam etti ve Girne Kapısı’nda son buldu.

Etap Birincisi Torku Şeker’den

182 kilometre uzunluğundaki 1. Etabı Torku Şeker Spor’dan Ahmet Örken birinci tamamladı. Biemme takımından Vasii Kalinovskiy ilk etabı ikinci bitirirken Kazakistan Milli Takımı’ndan Gidich Yevgeniy üçüncülüğü elde etti.

Lider mayolar belirlendi

etap yarışının lider mayoları da belli oldu. Genel Klasman Mayosu / sarı mayo ile Hız Mayosu / Yeşil mayo Torku Şeker Spor’dan Ahmet Örken’in olurken, En iyi Yokuş mayosu / mavi Mayo yine Torku Şeker Spor’dan Luca Chirico’nun oldu. Kıbrıs Güzellikleri Mayosu olan Magenta Mayo’nun sahibi ise Kolls Cycling Takımı’ndan Vitaliy Buts oldu.

Muhteşem bir organizasyon ile gerçekleştirilen etkinlikte birincilik ödülünü kazanan Ahmet Örken, ödülünü Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi’den aldı.

Etabı ikinci tamamlayan Biemmi Takımından Kalinovskiy’e ödülünü Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir takdim etti.

Etabı üçüncü tamamlayan Kazakistan Milli Takımı’ndan Gidich Yevgeniy’e ise ödülünü Geçitkale Başkanı Hasan Öztaş takdim etti.

Etap bugün koşulacak

Bisiklet Turu’nun 2. Etabı bugün koşulacak ve 167 kilometre uzunluğunda olacak. Saat 11.00’de başlayacak “Mağusa Etabı” Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergâhında devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak. Saat 15.30’da Girne Kapısı’nda ikinci gün ödül töreni olacak.