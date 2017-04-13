KKTC’de polise FETÖ soruşturması

Elde edilen bilgilere göre KKTC polis teşkilatına bağlı ve aralarında üst düzey rütbelilerinde de olduğu öğrenilen 9 polis Türkiye’deki FETÖ operasyonu kapsamında sorguya alındı…

KKTC Bakanlar Kurulu’nun Fethullah Terör Örgütü’nü (FETÖ) terör örgütü ilan etmesi ile birlikte başlatılan soruşturmalar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ardından Polis Genel Müdürlüğü’ne sıçradı.

Hafta başında başlatılan soruşturma kapsamında 62 polis mercek altına alındı. Haklarında çeşitli şüpheler bulunan çeşitli rütbelerden 62 polis, sırayla sorguya alınıyor.