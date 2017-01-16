16 Ocak 2017

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Kıbrıs

KKTC’de FETÖ’den gözaltı sayısı 11 oldu

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KKTC’de FETÖ’den gözaltı sayısı 11 oldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 3’ü albay rütbesinde 11 askeri personel,KKTC’de gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KKTC’de görevli 11 askeri personel hakkında verilen gözaltı talimatı doğrultusunda, Jandarma Komutanlığından 13 kişilik ekip Ankara’dan KKTC’ye gitti.

Ekipler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3’ü albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 2’si yüzbaşı, 2’si teğmen ve 2’si astsubay olmak üzere toplam 11 askeri personeli gözaltına aldı. Şüpheliler uçakla Ankara’ya getirildi.

KKTC’de gözaltına alınan askeri personelin iş yerleri ve lojmanlarında aramaların devam ettiği de öğrenildi.

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Havadis Gazetesi

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