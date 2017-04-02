KKTC sokaklarında “evet” “hayır” yarışı

Türkiye’deki Anayasa referandumu için Lefkoşa Büyükelçiliği’nde oy verme işlemi 5 Nisan Salı günü başlıyor. Oy verme işlemine 3 gün kala KKTC’de “EVET” “HAYIR” yarışı kızıştı

“EVET” KAMPANYASI TAM GAZ: Türkiye’deki Anayasa referandumu için AKP, KKTC’deki “EVET” kampanyasına özel önem verdi. AKP militanları ev ev dolaşarak kapı altlarına broşür, anahtarlık ve benzeri eşantiyonlar bırakıyor. Binalar ve kiralık arabalar AKP posterleri ile donatılıyor

“HAYIR”CILAR İNÖNÜ’DE: Anayasa değişikliğine “HAYIR” diyen partiler de KKTC kampanyasına özel önem gösteriyor. Bugün İnönü Meydanı’nda “HAYIR” mitingi yapılacak. Hayır için çalışan CHP’nin eski milletvekili Umut Oran da kampanya için KKTC’ye geldi

Duygu ALAN

Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği referandumu için yurtdışında yaşayan seçmenlerin oy verme işlemi başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden TC vatandaşları, Anayasa değişikliği referandumu için 5-9 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde oy verebilecek.

Sınır kapılarındaki sandıklarda ise oy verme işlemi ise 27 Mart Pazartesi günü başladı ve 16 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kampanya son hız

Türkiye’deki Anayasa değişikliği referandumu KKTC’de yaşayan yaklaşık 130 bin seçmenin oyunu almak için “EVET” kampanyası yürüten iktidardaki AK Parti, Başkent Lefkoşa başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında kampanya sürdürüyor.

AK Parti militanları KKTC’de yürüttükleri “EVET” kampanyası çerçevesinde ev ev dolaşarak kapı altlarına broşür, anahtarlık ve benzeri eşantiyonları bırakmanın yanı sıra AKP posterleri ile giydirdikleri kiralık arabalarla ülkenin dört bir yanında dolaşarak broşür dağıtıyor.

Dernekler de dahil oldu

Kampanya çerçevesinde bazı cemiyetlerin binaları da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin posterleri ile donatıldı.

Başkent Lefkoşa’nın en büyük camileri arasında yer alan HZ. Ebubekir Camii’nin yanındaki Türk İslam Kültür Merkezi binası adeta seçim merkezine dönüştürüldü.

İlk kez temsilcilik açtılar

AK Parti, Anayasa değişikliği referandumu nedeni ile ilk kez KKTC’de temsilcilik açtı.

AK Parti Kıbrıs Temsilciği yaptığı açıklamayla, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Anayasa değişikliği referandumunda oy vermek isteyen TC vatandaşlarının KKTC’de 5-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabileceğini anımsattı.

Açıklamada, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gümrük kapılarında oy verme işleminin 27 Mart Pazartesi günü başladığı ve 16 Nisan Pazar günü sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, AK Parti’nin ilk kez bu yıl KKTC’de resmi temsilcilik açarak, referandum sürecinde, çalışma içerisine girdiği de belirtildi.

CHP’den bir heyet KKTC’de temaslarda bulundu

AK Parti militanları KKTC’de yürüttükleri “EVET” kampanyası son hız devam ederken Türkiye’deki Anayasa değişikliği referandumuna “HAYIR” diyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski milletvekili Umut Oran ile CHP Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye’deki referandum süreci ile ilgili temaslarda bulundu.

İnönü Meydanı’nda “Hayır” mitingi yapılacak

Türkiye’deki Anayasa değişikliği referandumunda “HAYIR” oyu kullanacak olanlar, Anayasa değişikliğine yönelik “HAYIR” kararlarını bugün bir kez daha hep bir ağızdan Lefkoşa’da meydanlarda haykıracak.

Anayasa değişikliğine “HAYIR” diyenler, Başkent Lefkoşa’da İnönü Meydanı’nda bugün saat 16.00’da miting düzenleyecek.