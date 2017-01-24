KKTC, Ocak Ayında 5 Ayrı Ülkede Tanıtıldı

KKTC turizmi, ocak ayı içerisinde 5 ayrı ülkede görücüye çıktı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2017 yılının ilk ayında Hollanda Uluslararası Vakantiebeurs Turizm ve Rekreasyon Fuarı ve Avusturya Ferien Messe Wien”e katılım gerçekleştirildi.

KKTC ayrıca 19-22 Ocak tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki şehrindeki MATKA 2017, 14-22 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart kentindeki CMT Stuttgart ve 19-22 Ocak tarihleri arasında İngiltere Manchester kentindeki Destinations The Holiday and Travel Show Manchester’de temsil edildi.

Bakanlık yetkilileri ve ülke turizm sektörü temsilcileriyle yabancı tur operatörleri arasında yeni iş imkanları oluşturmak amacıyla toplantı ve görüşmelerin yapıldığı fuarlarda zengin görsellerle donatılmış modern stantları ziyaret eden konuklara kültür turizmi, sağlık turizmi ve sürdürülebilir alternatif turizm çeşitleri anlatıldı.

Fuarlarda, bakanlığı temsilen, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Cansev Yeşilada, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Tanıtma Memurları Okan Sadrazam, Zühal Asiloğlu, Orçun Gökçe ve Almanya Turizm Ofisi Nord Zypern Tourismus Zentrum tanıtma görevlisi Emrah Günen görev aldı.