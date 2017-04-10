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10 Nisan 2017

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Kızıl saçın ender güzelliğini fotoğraflamak için dünyayı gezdi

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Kızıl saçın ender güzelliğini fotoğraflamak için dünyayı gezdi
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  • Fotoğrafçı Brian Dowling ilginç bir proje kapsamında dünyayı dolaştı.

  • Gezegenimizde her 100 kişiden sadece 1’nin sahip olduğu kırmızı saç rengini projesinin merkezine alan Dowling, dünyanın dört bir yanını kızıl saçın ender güzelliğini fotoğraflamak için gezdi.

  • Zira ‘MC1R’ isimli bir gen mutasyonunun neden olduğu kızıl saç gezegenimizin nüfusunun sadece %1’inde görülüyor.

  • Brian Dowling tam 20 ülkeden 130 kadını fotoğrafladı.

  • “Redhead Beauty (Kızıl Güzellik)” adını verdiği projesini sosyal medyada yayınlayan fotoğrafçı burada hatırı sayılır bir kitleye ulaşınca dış basının da gündemine geldi.

  • İşte Dowling’in objektifinden Kızıl saçın ender güzelliği
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