Kişi başına düşen borç 19 bin TL

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Kıbrıslı Türklerin kişi başı borç miktarı 19 bin TL. Rakamlar, 2010 yılından beri kişisel borçlanmada% 178.4’lük bir artış gösteriyor.

Merkez bankası yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 2010 yılında kişi başına düşen kişisel borç 6,759 TL idi. Kişi başına düşen borç miktarı 2011’de 8 bin 990 TL, 2012’de 10 bin 013 TL, 2013’te 16 bin 038 TL, 2014’te 16 bin 267 TL ve 2015’te de 17 bin 818 TL olarak hesaplandı.

Kaynak: in-cyprus.com