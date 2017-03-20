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20 Mart 2017

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Kıbrıs

Kişi başına düşen borç 19 bin TL

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Kişi başına düşen borç 19 bin TL
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KKTC Merkez Bankası verilerine göre Kıbrıslı Türklerin kişi başı borç miktarı 19 bin TL.  Rakamlar, 2010 yılından beri kişisel borçlanmada% 178.4’lük bir artış gösteriyor.

Merkez bankası yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 2010 yılında kişi başına düşen kişisel borç 6,759 TL idi.  Kişi başına düşen borç miktarı 2011’de 8 bin 990 TL, 2012’de 10 bin 013 TL, 2013’te 16 bin 038 TL, 2014’te 16 bin 267 TL ve 2015’te de 17 bin 818 TL olarak hesaplandı.

Kaynak: in-cyprus.com

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