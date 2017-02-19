Kırmızı Şimşekler kızararak kazandı

Şampiyonluk yarışında Yenicami’nin gerisinde kalan, umutlarını bir başka bahara bırakan GAÜ Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği arasındaki Süper Lig mücadelesinde kazanan başkent ekibi oldu.

Baştan sona ilginç bir doksan dakikaya sahne olan maçta verilen hakem kararları maalesef gündem oldu. Ne şampiyonluk yarışı kavgası, ne de iddiası olan iki takımın mücadelesi olmamasına rağmen maç bayağı pozisyonlu, gollü ve hakem tartışmalı oldu.

Genelde DTB maçta daha fazla gol pozisyonu üretse de sonuca 10 kişi ile giden GAÜ Çetinkaya oldu. Direkten dönen toplarda DTB şansız dakikalar yaşarken, önemli gol fırsatları olmasına rağmen de değerlendirmediler.

GAÜ Çetinkaya bu maçı kazanırken önemli gol fırsatlarını daha iyi değerlendirmenin avantajı ile kazandığını söyleyebilirim. Mehmetali Özgürgün itirazları sonucu atıldığı maçta, takımını kazanması için gerekli olanları tribünden yaptı. On kişi kalan takımını içerdeki yardımcıları ile iyi sevk ve idare ettiğini düşünüyorum. Abbas’ı oyuna alarak, Ludgero Aires’i orta sahaya Faye Baptiste’nin arkasına koyması önemli bir hamleydi. Takımını dirençli tutan bu hamle ile Emre ve Mustafa Yaşınses’le kontratakta çoğalmayı başararak rakibe karşı gol ve pozisyonlar üreterek Kırmızı Şimşekler’in kızardığı maçta kazanmasını sağladı.

Aslında Mustafa Yaşınses ile 58.dakikada kaleci Ozan’ı geçtiği ve gol vuruşunu geciktirdiği dakikayı kırılma anı olarak da düşünebiliriz. O pozisyon gol olsa 2-0’a gelen maçta DTB daha fazla direnç göstereceğini düşünmüyordum.

DTB bu maçı kaybederken çok önemli pozisyonları gol yapamamanın sıkıntısını yaşadı. Belki kupadan elenmenin ve ligde şampiyonluğu düşünmemeleri onların konsantrasyon açısından bu maçta eksileri oldu. Ancak DTB geleceğe yatırım yapan gençleri ile gelecek yıl için şampiyonluk hesaplarını yapıyor. Bu potansiyel de onlarda var.

Gelelim maçın çok konuşulan tartışmalı pozisyonlarına. Zihni’nin elle oynadığı gerekçesi ile verilen penaltıyı bulunduğum yerden net görmek kolay değildi. Ancak bir elle oynama var gibi, ama bu el rakibin mi, savunmanın eli mi belli değildi. Ancak Zihni’nin ve Mehmetali Özgürgün’ün atıldığı anlar hakeme yönelik söylemler olduğu için atıldıklarını gördük. Ne söylediklerini bilemek mümkün değildi. Ancak son dakikada Emre’nin kaleci Ozan’ın ceza sahası dışına çıktığı pozisyonda topu elle karşılaması bariz gol şansını önlemesi kırmızı kart yerine sarı kartla değerlendirmesi hakemlerin bariz yanlışıydı.

Sonuçta GAÜ Çetinkaya kızardığı maçı 3 puanla kapatma başarısı göstererek zorlu haftayı tamamladı.