“Kırmızı” Radyo Havadis’te

“Kırmızı” olarak tanınan ülkemizin sevilen radyo programcılarından Pınar Barut , artık Radyo Havadis’te dinleyicisiyle buluşacak

Radyo Havadis yepyeni program içerikleri ve yeni isimlerle yayıncılık hayatına devam ediyor. Yayıncılık hayatına 8 ay kadar ara veren sevilen sunucu Barut , Radyo Havadis’te sevenleriyle buluşacak.

Sabahları neşeli programlarla isminden söz ettiren sunucu 23 Ocak Pazartesi sabah 07.00’da ilk yayınıyla 107.8 de. www.radyohavadis.com linkiylede dinlenebilecek.