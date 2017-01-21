21 Ocak 2017

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“Kırmızı” Radyo Havadis’te

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“Kırmızı” Radyo Havadis’te
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“Kırmızı” olarak tanınan ülkemizin sevilen radyo programcılarından Pınar Barut , artık Radyo Havadis’te dinleyicisiyle buluşacak

 

Radyo Havadis yepyeni program içerikleri ve yeni isimlerle yayıncılık hayatına devam ediyor. Yayıncılık hayatına 8 ay kadar ara veren sevilen sunucu Barut , Radyo Havadis’te sevenleriyle buluşacak.

Sabahları neşeli programlarla isminden söz ettiren sunucu  23 Ocak Pazartesi sabah 07.00’da ilk yayınıyla 107.8 de. www.radyohavadis.com linkiylede dinlenebilecek.

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Havadis Gazetesi

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