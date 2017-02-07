07 Şubat 2017

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“Kırmızı kadar canlı bir gece”

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“Kırmızı kadar canlı bir gece”
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HEM HAFTA SONUHEM HAFTA İÇİ:   Girne’nin eğlence mekanı “5 Mile Club”ta eğlence ara vermeden devam ediyor. Konuklar, “Red Velvet Night” partisinde kabin başında Tecer Haslıel ve Emrah Polat’ın çaldığı setlerle club eğlencesine doydu.

 

Girne’de hizmet veren “5 Mile Club” geçtiğimiz Cumartesi  akşamı  eğlence severlere unutulmaz bir gece daha yaşattı.

“Red Velvet Night” partisi ile konukları coşturan gecede kırmızı giyen bayanlara da shot ikram edildi.

Kabin başında Tecer Haslıel ve Emrah Polat’ın çaldığı setler ile kendilerinden geçen eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müzik dolu bir gece yaşadı.

5mile

5mile

5mile

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