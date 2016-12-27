Kırmızı Grup’ta ilk devre bitti

Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta hafta sonu 3’er maç oynanırken 2 grupta toplam 4 karşılaşma ise ertelendi

Okan KARADEMİR

2016-2017 futbol sezonunda toplam 21 takımın Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele ettiği K-Pet 1. Ligi’ne hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi. 10 takımlı Kırmızı Grup’ta ilk devrenin son haftası olan 9.hafta maçları oynanırken 2 karşılaşma ertelendi. 11 takımlı Beyaz Grup’ta ise 10. hafta maçları yapılırken bu grupta da 2 mücadele oynanamadı. İki grupta ertelenen 4 karşılaşma 21 Ocak 2017’de oynanacak.

Kırmızı Grup

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında 3 maç oynandı, 2 maç ise yoğun yağış nedeniyle sahaların futbol oynamaya elverişsiz olmasından dolayı ertelendi. Grupta ilk devre sona ererken oynanan 3 maçta 12 gol atılırken 2 takım evinde 1 takım da deplasmanda kazandı. 9. hafta sonunda bir maçı eksik olan Merit Alsancak Yeşilova devreyi 18 puanla devreyi lider bitirdi. Maraş 17 puanla ikinci sırada yer alırken Akova da 16 puanla üçüncülüğü elde etti.

Beyaz Grup

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup 10. haftasında da 3 karşılaşma oynanırken 2 mücadele aynı sebeplerden dolayı oynanamadı. Oynanan 3 karşılaşmada fileler 11 kez havalandı. Bu cuma günü oynanacak ve ilk devrenin son haftası olan 11. hafta müsabakaları öncesinde Ozanköy 22 puanla ilk sırada bulunurken Lapta 20 puanla ikinci, Esentepe de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP 9. HAFTA

MARAŞ-MESARYA: 3-1

DÜZKAYA-GÖÇMENKÖY: 2-3

AKOVA-HAMİTKÖY: 3-0

DİPKARPAZ-Y.BOĞAZİÇİ: Ertelendi

MEHMETÇİK-MERİT AY: Ertelendi

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.MERİT AY 8 6 1 1 18 6 12 19

2.MARAŞ 9 5 2 2 18 12 6 17

3.AKOVA 9 5 1 3 22 15 7 16

4.GÖÇMENKÖY 9 3 4 2 22 11 11 13

5.MEHMETÇİK 8 3 3 2 12 12 0 12

6.DÜZKAYA 9 3 2 4 17 15 2 11

7.MESARYA 9 3 2 4 16 23 -7 11

8.HAMİTKÖY 9 3 1 5 9 15 -6 10

9.Y.BOĞAZİÇİ 8 3 1 4 16 20 -4 10

10.DİPKARPAZ 8 0 1 7 8 29 -21 1

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K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTA

OZANKÖY-TATLISU: 4-2

B.BAĞCIL-KARŞIYAKA: 2-2

LAPTA-GÖNYELİ: 1-0

SERDARLI-ESENTEPE: Ertelendi

DOĞANCI-DENİZLİ: Ertelendi

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

1.OZANKÖY 9 7 1 1 21 6 15 22

2.LAPTA 9 6 2 1 17 8 9 20

3.ESENTEPE 8 4 3 1 13 6 7 15

4.GİRNE HE 9 4 2 3 14 18 -4 14

5.DOĞANCI 9 4 1 4 14 14 0 13

6.GÖNYELİ 9 2 4 3 10 12 -2 10

7.TATLISU 9 2 4 3 15 18 -3 10

8.B.BAĞCIL 9 1 4 4 10 14 -4 7

9.DENİZLİ 8 1 4 3 6 8 -2 7

10.SERDARLI 8 2 1 5 7 15 -8 7

11.KARŞIYAKA 9 1 2 6 12 20 -8 5