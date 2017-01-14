Kiralık ve yabancı transfer devam ediyor

Futbolda 2 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde, bonservisli transfer dün itibariyle sona erdi

24 OCAK’A KADAR DEVAM:

Bonservisli transferde son imzalar dün atılırken takımlar bugünden itibaren 24 Ocak Salı gününe kadar kiralık ve yabancı oyuncu transferine devam edecek

BONSERVİSLİ SON İMZALAR ATILDI:

Bonservisli transferin son gününde özellikle öğlene kadar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na transfer işlemi yapmaya giden kulüp olmazken takımlar öğleden sonra kadrolarına kattığı futbolculara imza attırdı

Futbolda 2 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde, bonservisli transfer dün itibariyle sona erdi.

Bonservisli transferde son imzalar dün atılırken takımlar bugünden itibaren 24 Ocak Salı gününe kadar kiralık ve yabancı oyuncu transferine devam edecek.

Bonservisli transferin son gününde özellikle öğlene kadar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na transfer işlemi yapmaya giden kulüp olmadı.

Dum Dum da 2 imza

Bonservisli transferin son gününde ilk imzaları Dumlupınar attırdı. Sarı Kırmızılılar Mağusa Türk Gücü’nden kadrosuna kattığı Hüseyin Kayalılar ile Düzkaya’dan aldığı Celal Habeşoğlu’na dün imza attırarak bonservisli olarak renklerine bağladı.

Gönyeli ikizleri bitirdi

1.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gönyeli, Gençlik Gücü’nden bonservisli olarak aldığı Raif Selden’e dün imza attırdı. Kırmızı Beyazlılar öte yandan Yalova’da forma giyen Sabri Selden’i kiralık olarak kadrosuna katarken Sabri henüz imzayı atmadı. Tecrübeli futbolcu Yalova’nın 21 Ocak’ta oynayacağı erteleme maçının ardından Gönyeli’ye resmi imza atacak.

Yalova takıma tecrübe kattı

Süper Lig’in Güzelyurt temsilcisi Yalova’da da beklenen imzalar dün atıldı. Sarı Lacivertliler GAÜ Çetinkaya’dan Erdinç Börekçi ve Serkan Önet’i bonservisli, Binatlı’dan da Neval Esengül’ü kiralık olarak dün resmen renklerine bağladı. Yalova öte yandan, geçtiğimiz sezon Görneç forması giyen Kıbrıslı Rum stoper oyuncu George Louca’yı da kadrosuna kattı.

1.Lig’de de imzalar atıldı

Süper Lig kulüpleri dışında 1. Lig ekipleri de bonservisli transferin son gününde KTFF’de imza heyecanı yaşadı.

Tatlısu oyuncusu Fırtına Özdil kiralık olarak Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer olurken Karşıyaka, Küçük Kaymaklı’dan Arif Pınardan’a bonservisli, ilk devreyi Yencami’de geçiren ve bonservisi Hamitköy’de bulunan Ömer Albayrak’a da kiralık olarak dün KTFF’de imza attırdı. Karşıyaka ayrıca, Yalova’dan da Mustafa Kılıç’ı bonservisli transfer etti.

Ozanköy Burak’ı kiraladı

1.Lig ekibi Ozanköy, Lefke’nin forveti Burak Koçar’ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Burak Koçar, bu akşam Zeytinlik-Doruk Halı Sahası’nda yapılacak antrenmana da katılacak.