22 Aralık 2016

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Kingston’a 3 maç ceza

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Kingston’a 3 maç ceza
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, K-Pet liglerinde önceki hafta sonu oynanan karşılaşmalarda görülen kartların cezalarını açıkladı.

Disiplin, K-Pet Süper Lig’in 13. haftasında kırmızı kart gören oyunculardan Gençler Birliği futbolcusu Mehmet Erol ile Binatlı’dan Kemal Uçaner’e 1 maç ceza keserken Yalova futbolcusu Samuel Kingston’a 3 maç ceza verdi.

 

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular

ARMOND FRANCİOS           ÇETİNKAYA

AYDEN TAHSİN                     DOĞAN TB

BAYRAM ANDAY                  K.KAYMAKLI

EMİN GÜNAL                        G.GÜCÜ

ERCAN SAMANCIOĞLU       BİNATLI

ENDURANCE PETER             DEĞİRMENLİK

HASAN SEDATGİL                BAF ÜY

HASAN BÜKE                        MARAŞ

HÜSEYİN ÖZBAYSAL            AKOVA

MEHMET GÜRPINAR           LAPTA

GÜRBAY YELKANAT             SERDARLI

ONURCAN KANBURLAR      HAMİTKÖY

SALİH KAPLAN                     MEHMETÇİK

MUSTAFA EDALI                  LAPTA

BURAK AŞAN                        HAMİTKÖY

MEHMET ERDURAN             MERİT AY

 

Kırmızı Kartlar

K-Pet Süper Lig

MEHMET EROL                     G.BİRLİĞİ               1 Maç

KEMAL UÇANER                   BİNATLI                  1 Maç

SAMUEL KINGSTON             YALOVA                 3 Maç

 

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup

ÖZKAN PARALİK                  HAMİTKÖY            3 Maç

 

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

CEMRE PAŞA                        DOĞANCI              1 Maç

HASAN MEMİŞ                     B.BAĞCIL               1 Maç

HÜSEYİN ERMİŞ                    ESENTEPE              2 Maç

 

A2 1. Lig Kırmızı Grubu

ÇAĞRI BULDUK                    HAMİTKÖY            3 Maç

 

A2 1. Lig Beyaz Grubu

YASİN BİTİK                           DOĞANCI              1 Maç

İLHAN KILIÇ                          DOĞANCI              1 Maç

 

Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları

K-Pet Süper Lig

ERCAN ATASAY                    BİNATLI                  1 Maç

BERAT BALCI                        K.KAYMAKLI         1 Maç

MEHMET D.ÖZDAĞ             ÇETİNKAYA            1 Maç

 

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

BARIŞ ÇETİN                          ESENTEPE              3 Maç

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