Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, K-Pet liglerinde önceki hafta sonu oynanan karşılaşmalarda görülen kartların cezalarını açıkladı.
Disiplin, K-Pet Süper Lig’in 13. haftasında kırmızı kart gören oyunculardan Gençler Birliği futbolcusu Mehmet Erol ile Binatlı’dan Kemal Uçaner’e 1 maç ceza keserken Yalova futbolcusu Samuel Kingston’a 3 maç ceza verdi.
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular
ARMOND FRANCİOS ÇETİNKAYA
AYDEN TAHSİN DOĞAN TB
BAYRAM ANDAY K.KAYMAKLI
EMİN GÜNAL G.GÜCÜ
ERCAN SAMANCIOĞLU BİNATLI
ENDURANCE PETER DEĞİRMENLİK
HASAN SEDATGİL BAF ÜY
HASAN BÜKE MARAŞ
HÜSEYİN ÖZBAYSAL AKOVA
MEHMET GÜRPINAR LAPTA
GÜRBAY YELKANAT SERDARLI
ONURCAN KANBURLAR HAMİTKÖY
SALİH KAPLAN MEHMETÇİK
MUSTAFA EDALI LAPTA
BURAK AŞAN HAMİTKÖY
MEHMET ERDURAN MERİT AY
Kırmızı Kartlar
K-Pet Süper Lig
MEHMET EROL G.BİRLİĞİ 1 Maç
KEMAL UÇANER BİNATLI 1 Maç
SAMUEL KINGSTON YALOVA 3 Maç
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup
ÖZKAN PARALİK HAMİTKÖY 3 Maç
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup
CEMRE PAŞA DOĞANCI 1 Maç
HASAN MEMİŞ B.BAĞCIL 1 Maç
HÜSEYİN ERMİŞ ESENTEPE 2 Maç
A2 1. Lig Kırmızı Grubu
ÇAĞRI BULDUK HAMİTKÖY 3 Maç
A2 1. Lig Beyaz Grubu
YASİN BİTİK DOĞANCI 1 Maç
İLHAN KILIÇ DOĞANCI 1 Maç
Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları
K-Pet Süper Lig
ERCAN ATASAY BİNATLI 1 Maç
BERAT BALCI K.KAYMAKLI 1 Maç
MEHMET D.ÖZDAĞ ÇETİNKAYA 1 Maç
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup
BARIŞ ÇETİN ESENTEPE 3 Maç