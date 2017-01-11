Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sevilen sunucusu Selçuk Yöntem, 3 yıldır devam ettiği görevi bırakma kararı aldı. Yerini Murat Yıldırım’a bırakacak olan Yöntem, 21 Mart 2014’te Kenan Işık’ın beyin kanaması geçirmesinin ardından programı devralmıştı. Peki Selçuk Yöntem’in yerine gelecek olan Murat Yıldırım kimdir?

Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu bırakıyor. 3 yıldır sevilen programın sunuculuğunu üstlenen Selçuk Yöntem, yerini ekranların yakışıklı isimlerinden birine bırakacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster’de Selçuk Yöntem’in yerine kim gelecek?

Kim Milyoner Olmak İster’in sucunucu Kenan Işık 21 Mart 2014’te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı. 3 yıldır programı sunan usta oyuncu Selçuk Yöntem, yerini sürpriz bir isme bırakıyor.

“HAYIRLI OLSUN”

Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına ‘hayırlı olsun’ notunu düştü.

ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Faslı güzel İmane Elbani’yle nikah masasına oturan Murat Yıldırım’ın isteme töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almıştı. Erdoğan’ın, Elbani’yi Facetime programı üzerinden Murat Yıldırım’a istemesi magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti..