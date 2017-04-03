Kim Kardashian’ın korku dolu anları

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Kim Kardashian, Los Angelas’ta çıktığı akşam gezmesinde bir hayranının sözlü tacizine uğrayınca ne yapacağını şaşırdı. Korku dolu yüz ifadesi ise objektiflere yansıdı.

Kim Kardashian, 3 Ekim’de Paris No Address Hotel’de kalırken uğradığı saldırıyı hâlâ atlatamadı. 11 milyon dolarlık soygun sonrası psikolojisi bozulan dünyaca ünlü yıldız, cumartesi akşam Los Angeles’ta bir hayranının aniden karşısına çıkmasıyla korktu.

Yolda yürürken aniden Kim’in üstüne doğru yürüyen genç adam ünlü yıldızın korumaları tarafından uzaklaştırıldı. Ancak korku dolu anlar 36 yaşındaki yıldızın yüzüne yansıdı.