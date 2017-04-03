En Üst

03 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Kim Kardashian’ın korku dolu anları

Tarih:
Bir yorum bırakın
10 Görüntüleme
Kim Kardashian’ın korku dolu anları
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Kim Kardashian, Los Angelas’ta çıktığı akşam gezmesinde bir hayranının sözlü tacizine uğrayınca ne yapacağını şaşırdı. Korku dolu yüz ifadesi ise objektiflere yansıdı.

Kim Kardashian, 3 Ekim’de Paris No Address Hotel’de kalırken uğradığı saldırıyı hâlâ atlatamadı. 11 milyon dolarlık soygun sonrası psikolojisi bozulan dünyaca ünlü yıldız, cumartesi akşam Los Angeles’ta bir hayranının aniden karşısına çıkmasıyla korktu.

Yolda yürürken aniden Kim’in üstüne doğru yürüyen genç adam ünlü yıldızın korumaları tarafından uzaklaştırıldı. Ancak korku dolu anlar 36 yaşındaki yıldızın yüzüne yansıdı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King