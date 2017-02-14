14 Şubat 2017

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Kim Jong-un üvey abisini öldürttü

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Kim Jong-un üvey abisini öldürttü
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Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey abisini Malezya’da öldürüldüğünü duyurdu.

Kuala Lumpur’da yaşanan olayda 45 yaşındaki Kim Jong-nam’a iki kadının zehirli iğne ile saldırdığı iddia edildi.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Malezyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitiren Kim Jong-nam’ın uğradığı suikastın ardında Kuzey Kore var.

Görgü tanıkları iki kadının taksi durdurarak olay yerinden hızlıca kaçtıklarını ifade etti.

Kim Jong-nam (sağda), Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il (solda) ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti.

Kim Jong-nam (sağda), Kuzey Kore’nin eski lideri Kim Jong-il (solda) ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim’in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti.

Kim Jong-nam’ın, amcaları Jang Song-thaek’in öldürülmesinden sonra kaçtığı Malezya’da uzun yıllardır yaşadığı ifade ediliyor.

Kim Jong-un’un, vatana ihanetle suçladığı eniştesi Jang ve diğer 5 görevliyi geçen yıl ‘köpeklere yem ettiği’ öne sürülmüştü.

kimmm342
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