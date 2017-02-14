Kim Jong-un üvey abisini öldürttü

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey abisini Malezya’da öldürüldüğünü duyurdu.

Kuala Lumpur’da yaşanan olayda 45 yaşındaki Kim Jong-nam’a iki kadının zehirli iğne ile saldırdığı iddia edildi.

Malezyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitiren Kim Jong-nam’ın uğradığı suikastın ardında Kuzey Kore var.

Görgü tanıkları iki kadının taksi durdurarak olay yerinden hızlıca kaçtıklarını ifade etti.

Kim Jong-nam’ın, amcaları Jang Song-thaek’in öldürülmesinden sonra kaçtığı Malezya’da uzun yıllardır yaşadığı ifade ediliyor.

Kim Jong-un’un, vatana ihanetle suçladığı eniştesi Jang ve diğer 5 görevliyi geçen yıl ‘köpeklere yem ettiği’ öne sürülmüştü.