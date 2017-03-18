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18 Mart 2017

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Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

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Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi Mesajı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “102 yıl sonra rejim değişikliğine ‘hayır’ demek vatan borcumuzdur” ifadesini kullandı.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. 102 yıl sonra rejim değişikliğine ‘hayır’ demek vatan borcumuzdur” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı nedeniyle twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çanakkale’deki büyük direnişle bağımsız Türkiye’nin temellerinin atıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Çanakkale Zaferi’nin 102. yılında şehitlerimizi minnetle anıyorum. Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. 102 yıl sonra rejim değişikliğine ‘hayır’ demek vatan borcumuzdur” değerlendirmesini yaptı.

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