Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. 102 yıl sonra rejim değişikliğine ‘hayır’ demek vatan borcumuzdur” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı nedeniyle twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çanakkale’deki büyük direnişle bağımsız Türkiye’nin temellerinin atıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Çanakkale Zaferi’nin 102. yılında şehitlerimizi minnetle anıyorum. Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. 102 yıl sonra rejim değişikliğine ‘hayır’ demek vatan borcumuzdur” değerlendirmesini yaptı.