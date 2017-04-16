Kılıçdaroğlu: Sonuçlar şaibeli

CHP’li Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun referandum değerlendirmesini aktardı. Toprak, “Kılıçdaroğlu bu sonuçların şaibeli olduğunu söylüyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Erdoğan Toprak referandum sonuçları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Toprak, “Kılıçdaroğlu bu sonuçların şaibeli olduğunu söylüyor” dedi.

Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti MYK’sını olağanüstü olarak toplantıya çağırdığı belirtildi.