04 Şubat 2017

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Kīlauea lav püskürtmeye devam ediyor

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Kīlauea lav püskürtmeye devam ediyor
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Ocak ayı içerisinde faaliyete geçen Kīlauea Volkanı, günlerdir lav püskürtmeye devam ediyor. Hawaii kıyılarındaki patlamadan püsküren lavların okyanusla buluştuğu anlar muhteşem bir doğa olayına sahne oluyor

 

Volkandan fışkıran lavlar okyanusla buluştuktan saatler sonra donarak devasa kaya parçalarına dönüşüyor. Volkandan okyanusa akan lavlar, bir damardan fışkıran kanı andırıyor.

Lavlar yavaş yavaş okyanusu doldurmaya başlarken, dünyamız yeni bir volkanik deltaya daha sahip oluyor. Ancak akış devam ettiği için hala soğuma sürecine geçilmedi.

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Havadis Gazetesi

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