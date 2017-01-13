13 Ocak 2017

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Kıbrıs’ta kim ne istiyor?

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Kıbrıs’ta kim ne istiyor?
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Kıbrıs‘ta BM gözetiminde 15 Mayıs 2015’te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Uluslararası konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in hazır bulunduğu konferansın açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres yaptı. Taraflar Kıbrıs’ta şu başlıkları müzakere ediyor.

Ahmet YEŞİLTEPE-Selim SAYARI/NTV

  • Kıbrıs’ta BM gözetiminde 15 Mayıs 2015’te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Uluslararası konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in hazır bulunduğu konferansın açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres yaptı. Taraflar Kıbrıs’ta şu başlıkları müzakere ediyor.
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