Kıbrıslı yönetmen açlık grevine son verdi

Güney Kıbrıs’ta filmlerine uygulanan sansür nedeniyle 28 Nisan’da açlık grevine giren Kıbrıslı Rum yönetmen Panikkos Hrisanthu 13 gün sonra grevi sona erdirdi.

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Hrisanthu, yaptığı açıklamada, Rum eğitim bakanı Costas Kadis ile yaptığı görüşme sonrasında açlık grevini iyi niyetle kapatmaya ve bakanın yanında çalışmaya karar vererek sektördeki sorunların çözülebileceğini söyledi.

“Ayrımcılıkla mücadele ve sansür sona ermedi. Destek ekibi ile birlikte, ifade özgürlüğü ve korku, ayrımcılık ve dışlanma olmaksızın sinema sanatında yeni bir atmosfer yaratılıncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye karar verdik “şeklinde bir yazılı açıklamada bulundu.

Film 1950 ile 1975 yılları arasında, genç bir Kıbrıslı Türk adamla bir Rum kızının aşkını anlatıyor.