En Üst

10 Mayıs 2017

  • search
Logo Yanı
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs
Güney Kıbrıs

Kıbrıslı yönetmen açlık grevine son verdi

Tarih:
Bir yorum bırakın
22 Görüntüleme
Kıbrıslı yönetmen açlık grevine son verdi
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Güney Kıbrıs’ta filmlerine uygulanan sansür nedeniyle 28 Nisan’da açlık grevine giren Kıbrıslı Rum yönetmen Panikkos Hrisanthu 13 gün sonra grevi sona erdirdi.

HABERKIBRIS

Hrisanthu, yaptığı açıklamada, Rum eğitim bakanı Costas Kadis ile yaptığı görüşme sonrasında açlık grevini iyi niyetle kapatmaya ve bakanın yanında çalışmaya karar vererek sektördeki sorunların çözülebileceğini söyledi.

“Ayrımcılıkla mücadele ve sansür sona ermedi. Destek ekibi ile birlikte, ifade özgürlüğü ve korku, ayrımcılık ve dışlanma olmaksızın sinema sanatında yeni bir atmosfer yaratılıncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye karar verdik “şeklinde bir yazılı açıklamada bulundu.

Film 1950 ile 1975 yılları arasında, genç bir Kıbrıslı Türk adamla bir Rum kızının aşkını anlatıyor.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King