“Kıbrısı satıyorlar diye bir şey yok”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini ve Cenevre sürecinde gelinen son aşamayı, CNNTürk’te yayınlanan 5N1K programında değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, harita konusundaki iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, “Bunu biz Kıbrıs Rum tarafına sunmadık, onlar gördü, biz de onlarınkini gördük, BM kasaya kilitledi orada duruyor. Kıbrıs Rum lideri bizim bu haritamızı reddetti. Aslında biz de onların haritasını reddettik. Çünkü bir tek Kıbrıslı Türk lider hatta vatandaş dahi o haritayı benimsemek durumunda değil. Kabulü mümkün değil. BM’nin kasasına kaldırılmış olan haritayla ilgili ayrıntı vermem doğru olmaz. Müzakerelerin mahremiyeti gereği meclis kürsülerinde veya orada burada gösterilen haritalarla alakası yoktur. Bu haritalar nereden çıkıyor bilmiyorum. Yüzde 25’lere inen bir toprak söz konusu oluyor. Böyle bir şey yok ve olamaz. da. Bizim haritamız yüzde 29.2” dedi.

Akıncı, makul sayıda Türk askerinin Kıbrıs’ta kalması konusunda, Rum tarafıyla uzlaşacaklarını belirterek, sorunun, Yunanistan ve Rum tarafının sıfır asker, sıfır garantörlük söylemi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı “Türk askerinin makul sayıda orada kalmasının Kıbrıs’a yardımcı olacağına inanıyoruz. Bir de garanti anlaşması var. Bir tarafa güvenlik sağlarken diğer tarafa tehdit algısı yaşatmamalıdır. Bizim ve Türkiye açısından bu önemlidir. Biz öyle bir garanti-güvenlik sistemi istemiyoruz ki adada bir taraf kendini güvende hissederken diğer taraf tedirgin olsun. 60’taki yapıyı 2017’ye 21. yüzyıl koşullarına nasıl uyarlarız, bunu konuşalım. Biz de Türkiye de buna hazırız. Burada sıkıntı Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın sıfır asker sıfır garanti söylemidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Olayları biraz daha gerçekçi, akıl süzgecinden geçirip değerlendirirsek Kıbrıs’ta kaybedecek değil, kazanacak çok şey olduğunu görürüz. ‘Kıbrıs’ı satıyorlar, veriyorlar’ diye bir şey yok. Kıbrıs’ta makul olan yapılmaya çalışılıyor. Kaybeden değil, tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir formü bulunabilir. Türk kamuoyu müsterih olsun. Türkiye’nin zararına hiçbir şey yapılmıyor” dedi.