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30 Mart 2017

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Kıbrıs’a gelen mülteciler ile ilgili 11 kişi tutuklandı

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Kıbrıs’a gelen mülteciler ile ilgili 11 kişi tutuklandı
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Rum Polisi, Kıbrıs`ın Aşağı Pirgos bölgesinde bulunan mülteciler ile ilgili olarak toplam 11 kişiyi: dokuz mülteci ve iki mülteci kaçakçısını insan trafiği suçlamasıyla tutukladı.

Rum Polis tarafından yapılan açıklamaya göre,  biri 41 diğeri ise 25 yaşında bulunan iki kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolünde bulunan topraklara yasadışı olarak güvenli olmayan bir gemi yoluyla mülteciler getirme ya da getirilmesi için yardım etme ve mülteci kaçaklığı suçlamalarıyla tutuklandı.

Açıklamaya göre, yasadışı göçmen trafiğiyle suçlanan  dokuz kişi daha tutuklandı.
Teknede, 29 erkek, 20 kadın ve 42 çocuktan oluşan 91 mülteci olduğu açıklandı. Mültecilere göre, tekne Türkiye’nin Mersin limanından yola çıktı.

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