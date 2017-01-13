Kıbrıs Türkü’nün ne istediğini biliyoruz

Yunanistan’ın ve Rum tarafının talebi üzerine güvenlik ve garantiler, teknik komitelerde ele alınacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kısa sürede sorunu çözmek istediklerini söyledi. Çavuşoğlu:

ESAS KRİTER KIBRIS TÜRKÜ: Çavuşoğlu, Türkiye’nin “güvenlik ve garantiler” konusunda tutumunun net olduğunu ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile aynı düşündüklerini belirterek şu ifadeyi kullandı: Garantörlüğümüz Kıbrıs halkı için hayatidir. Rum halkının ve liderliğinin görüşlerini de dikkate alıyoruz. Ancak Kıbrıs Türk halkının beklentileri bizim için esas kriter

HEMEN BAŞLAMALI VE BİTMELİ: Çavuşoğlu, sürecin 18 Ocak’ta teknik düzeyde devam edeceğini belirterek, hemen akabinde de Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya gelineceğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Eğer taraflar Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı gibi kararlıysa, kısa sürede bu sorunu çözeriz” dedi

AB VE BM ÇÖZEMEZ: “AB garantörlüğünü” asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, “AB ve BM hangi çatışmalı konuyu engellemiş?” diye sordu. Çavuşoğlu, “Biz işimizi sağlam yapacağız. Sağlam yapacağız ki sorun çıkmasın. Ortadoğu’ya bakın, Kıbrıs dışında her yer sorunlu. Kıbrıs’ta buna müsaade etmeyeceğiz” dedi

Cenevre’de garantörlerin de katılımıyla yapılan Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın ilk oturumu tamamlanırken 18 Ocak’ta teknik çalışma gruplarının toplantısıyla devam edilmesi kararlaştırıldı.

18 Ocak’taki teknik toplantının ardından dışişleri bakanları, daha sonra da başbakanların katılımıyla konferansa devam edilmesi de öngörülüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’deki konferansın tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Cenevre’deki toplantılarda yaptıkları görüşmelerde Türkiye’nin Ada’da çözüm kararlılıklarını vurguladıklarını, nasıl bir yol haritası izleyeceklerini değerlendirdiklerini belirtti.

“Bundan sonraki süreci teknik ekipler yürütecek”

Kıbrıs’ta herkes için kazan-kazan sonucu getirecek bir sonuç istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, konferansta bundan sonraki sürecin teknik ekiplerin yani yardımcılarının yürüteceğini açıkladı.

“Türkiye’nin güvencesi ve garantörlüğü hayati”

Güvenlik ve garantiler konusundaki tutumlarının KKTC’nin tutumuyla tamamen örtüştüğünü belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’nin güvencesi ve garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için hayati önemdedir” dedi.

Çavuşoğlu, referanduma gidileceği için her iki tarafın da düşüncelerini dikkate almak gerektiğini belirterek “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’den beklentileri bizim için esas kriterdir. Bunu da toplantılarda açıkça söyledik” diye konuştu.

18 Ocak’ta yardımcılarının tekrar bir araya geleceğini, her ülkenin bu konularla ilgili son önerilerini hazırlayacağını ifade eden Çavuşoğlu, uzmanların BM yardımıyla bir araya geleceğini; sonra dışişleri bakanları olarak kendilerinin bir araya geleceğini ve bundan da sonuç çıkarsa başbakanları davet edeceklerini açıkladı.

Kıbrıs müzakerelerinde henüz uzlaşma sağlanmamış konular bulunduğunu, Kıbrıs’taki iki tarafın bunları görüşmeye devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, tarafların açık konularda yakınlaşma sağlamak için gayret sarf edeceğini belirtti.

“Uzlaşılamayan bazıları hassas epey konu var”

Çavuşoğlu, dönüşümlü başkanlığın süresi gibi bazı konularda uzlaşma sağlanamamış, bazıları hassas epey büyük bir liste bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, garantör ülkelerin toplantıda yol haritasında mutabakat sağladığını ancak tarih olmadığını, Türkiye’nin teknik uzmanların hemen bir araya gelmesini arzu ettiğini ancak Yunanistan’ın hazır olmadığını söyleyerek biraz daha süre talep ettiğini bildirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın tarafların onayını almadan tarih açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

Konferansın devamı

Bakanların dünkü toplantısının tamamlandığını; bundan sonra 18 Ocak’ta yardımcılarının teknik konuları konuşmak üzere tekrar biraraya geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sürede somut öneriler için hazırlık yapılacağını açıkladı. Çavuşoğlu, “Yani bu konferansın devamı olarak önce yardımcılar, sonra bakanlar sonra mümkünse başbakanlar görüşecek” dedi.

Çavuşoğlu, tüm taraflar KKTC ve TC gibi bir tutum sergilerse sonuç alınabileceğini ancak kısa vadeli çıkarlar için manevra yapılırsa sonuç alınamayacağını belirtti.

“Takvime bağlanmalı”

Kıbrıs’ta artık ucu açık bir süreç olmaması, somut bir takvime bağlanması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, konferansın da devam edeceğini ancak ucu açık olmayacağını anlattı.

“Bize kalsa yarın sabah devam ederdik”

Çavuşoğlu, konferansın devamının Yunanistan’ın talebiyle 18 Ocak olarak belirlendiğini kaydederek “Bize kalsa yarın sabah yardımcılarımız devam ederdi. Yunanistan’ın istediği süreyi de takvime bağladık. Ne müzakere süreci açık olabilir, ne de bu konferansın süresi… Yunanistan istişare etmek istedi, hazır olmadığını söyledi. Biz bunu iyi niyetli bir girişim olarak gördük, art niyet aramadık” diye konuştu.

“Ahmet Muhtar Gül temsil edecek”

Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkın hayati talebi olduğunu ve bu konudaki tutumlarının net olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, garantiler konusunda da Kıbrıs Türk heyetinin düşüncelerinin kendilerininkiyle örtüştüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2004’ten beri Kıbrıs’taki sürece açık, görünür bir destek verdiğini; bir adım önde olma politikası güttüğünü belirterek Yunanistan’ın ise son zamanlarda destek verdiğini kaydetti.

Bir başka soru üzerine 18 Ocak’ta başlayacak süreçte Türkiye’yi Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gül başkanlığında bir heyetin temsil edeceğini açıkladı.

“Kurucu devleti garanti talebimiz olmadı”

Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’nin garantisi diye bir talepleri olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, adada Türk askerinin varlığını sürdürmesinin gerekçelerini net şekilde açıkladıklarını belirtti.

“Irkçı saldırılar Türkiye’nin garantörlüğüne ihtiyacı gösteriyor”

Çavuşoğlu, adada 1960 ile 1974 arasında yaşananlara, Güney Kıbrıs’ta artan ırkçı saldırılara dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinde de yüzde 3’lerle başlayan ırkçı partilerin bugün yüksek oranlarda oy almaya başladığını ifade etti. Çavuşoğlu, son on yılda Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere karşı yapılan ırkçı saldırıların Türkiye’nin garantörlüğüne ihtiyacı gösterdiğini, Kıbrıs Türk halkının da bunu dile getirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, adada varılacak anlaşmanın garanti edilmesi gerektiğini kaydetti.