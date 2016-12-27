Kıbrıs Türküne karşı iç savaş…

Onlarca kez ikaz ettim.

Galiba sadece ben ikaz ediyorum.

Onlarca yazı yazdım.

Galiba sadece ben yazıyorum.

Dilimin döndüğünde anlatmaya çalışıyorum, duyarlı vatandaşlar anlıyor ve gerekli tepkiyi veriyorlar ama yetkililer her defasında sus-pus oluyorlar.

Bir kısmının bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor.

Diğer kısım ise siyaseten işine geldiği için ses çıkarmıyor.

Ama fevkalade yanlış yapıyorlar.

Çünkü yanlış olan veya aslında olmaması gereken bir şeye davetiye çıkarıyorlar.

Kendileri hep şikayet ediyor ya “AB paraları döktü, evet kampanyası başladı” diye.

Şimdi de kumar baronları paraları hem de rulet paralarını döküyor ve hayır kampanyası yapıyor.

Buna ne diyecekler?

***

“Az sonra sizi çok fena bir şekilde pataklayacağım. Buna evet mi dersiniz hayır mı” türünden anketler peydah olmaya başladı.

Yönlendirici sorularla, akıllarınca, algı operasyonu yapıyor birileri.

Kumar baronları da bunu finanse ediyor.

Olası bir referandumda Kıbrıs Türkünün hayır demesinin yollarını daha şimdiden döşemeye çalışıyorlar.

Çünkü mevcut statükodan yüz milyonlarca dolar kazanan onlardır.

Çok iyi biliyorlar ki Avrupa Birliği kuralları ve uluslar arası hukuk gelince onlar kaybedecekler.

Statükonun hukuksuzluğundan hayat bulduklarını çok iyi biliyorlar.

Bunun için de hiçbir masraftan kaçınmayıp, rulet masalarında dönen paraları hayır kampanyası için harcıyorlar.

***

Klasik söylemle medya dördüncü güçtür.

Yasma-yürütme-yargı ayağından oluşan devletin dördüncü ayağı da medya sayılır.

Medya aynı zamanda bir ülkenin ulusal güvenliği ile de doğrudan ilintilidir.

Özellikle o ülkeyi topyekün ilgilendiren toplumsal (milli) meselelerde ulusal güvenlik kısmı diğerlerinden daha da önemli bir şekilde ön plana çıkar.

Bir toplumun kaderi ve gelecek nesilleriyse söz konusu, çıkar gruplarının (kumar baronlarının) çıkarlarının zerre kadar değeri yoktur.

Kıbrıs Türkü serbest iradesini kullanma, hoşgörü ortamında demokratik bir şekilde tartışma ve kaderi yani gelecek nesilleri için bir karar verme aşamasına geliyor.

Her kesimin ve her görüşten gazetecinin söz söyleme hakkını koruyarak, Kıbrıs Türküne doğru bilgiler vermeliyiz.

Doğru bilgiler vermeliyiz ki özgür iradesi ile bir karara varabilsin.

Nasıl ki Avrupa Birliği veya diğer güçlerin parasal veya diğer olanaklarla Kıbrıs Türkünün iradesine müdahale etmesi yanlışsa, kumar baronlarının da istihdam ettikleri tetikçi gazeteciler ve gazeteler üzerinden müdahalesi derhal önlenmelidir.

Aksi takdirde burası iç savaştan beter bir hal alır.

Para veya diğer güçleri elinde bulunduran bir avuç oligarkın Kıbrıs Türküne yönelik başlattığı bir iç savaş.

Acil tedbir almak elzemdir…