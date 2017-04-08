Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Önemli Mesajlar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 54’üncü Genel Kurulu bugün yapılıyor

Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda Kıbrıs konusu da gündeme geldi. Genel Kurul’da ilk olarak divan oluşturuldu ve Divan Başkanlığı’nı Erdil Nami getirildi. Genel Kurul’a hitap eden Nami, ‘Kıbrıs müzakerelerine işaret ederek, ‘sürecin olumlu sonuçlanması temennisini dile getirdi. ‘Sonuç ne olursa olsun kendimize çeki düzen vermemiz gerekir’ diyen Nami; ‘daha iyi bir yönetim yapısının gerekliliğine dikkat çekti.

TOROS: ÖZEL SEKTÖR GÜÇLENMELİ

Ardından Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros Genel Kurul’da söz aldı. Toros konuşmasında, ‘özel sektörün güçlendirilmesine vurgu yaptı; ‘Kıbrıs Türk halkının ekonomik varoluş özel sektörün güçlenmesine bağlıdır’ dedi.

İstihdamı artıracak önlemlerin alınmasının önemine dikkat çeken Toros, ‘vergi harçlar gibi uygulamalarda özel sektörün baz alınmasını istedi. Toros, devletten alacaklarda mahsuplaşma yapılması gerektiğine de işaret etti.

‘Kıbrıs’ta adil ve kapsamlı adil bir siyasi çözümün bölge için istikrar gerektireceğine inanıyoruz” diyen Toros,olası bir çözümde Federal Kıbrıs ile Türkiye arasında devam edecek ilişkilerin Avrupa Gümrük Birliği ile sınırlı kalmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

ÖZYİĞİT: ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR TOZLU RAFLARDA KALIYOR

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de‘Odaların çalışmalarının ülkede değer görmediğini savunarak, ‘bize ışık tutan önemli çalışmalar tozlu raflarda kalıyor’ dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Özyiğit, Rum tarafında alınan plebisit kararını eleştirdi, ’yeniden başlayacak müzakerelerde haziran ayına kadar hassas bir süreçten geçileceğini’ ifade etti.

DENKTAŞ: TİCARET ODASIYLA TATSIZ BAŞLADIK ANCAK…

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş konuşmasında Toros’un mahsuplaşmaya yönelik ifadelerine yanıt vererek, “devletle alacak verecek ilişkisi olan herkes mahsuplaşma için başvurabilir yasa yürürlüktedir’dedi.

KDV konusunda ise Denktaş, bir önceki hükümet döneminde KDV’ye verilen 60 gün süreli tecil uygulamasının kaldırılması için yeni düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini bildirdi.

Denktaş; ‘Ticaret odasıyla tatsız başladık ancak son 3 aydır karşılık anlayış oluştu bunun öyle devam etmesini umuyorum’ diyerek konuşmasını tamamladı.

ERHÜRMAN: BU SİSTEM YOZLAŞMIŞTIR

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da; Ekonomi örgütleri tarafından 28 Mart tarihli yapılan ortak açıklamaya atıfla ‘iş çevrelerinin ekonomiye dönük saptamalarını’ Genel Kurul gündemine getirdi.

Erhürman; ‘bu sistem yozlaşmıştır, bu sistem miadını doldurdu. Hiçbirimiz bu yozlaşmayı eskiden miras aldık deme hakkına sahip değil, geleceğe borcumuz vardır, yepyeni bir sistemi yaratmak zorundayız’ diye konuştu.

DERVİŞ EROĞLU: ÇÖZÜME MUHTACIZ ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da ‘devletin etkin ve verimli çalışması gereğine vurgu yaparak, altyapı, su ve enerji politikalarının geliştirilmesini istedi.

Kıbrıs konusunda ise Eroğlu, ‘Kıbrıs Türk Halkının sorunlarının çözümünü Kıbrıs konusuna bağlanmasının doğru olmadığını’ belirtti.

‘Çözüme muhtacız anlayışından’ vazgeçilmesini isteyen ERoğlu, ‘Rum tarafının tutumunu’ eleştirdi.

TALAT: ZAMAN, ÇÖZÜM İÇİN DARALDI

Genel Kurul’un son konuşmasını 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna değinen Talat; ‘zaman Kıbrıs sorunun çözümü için daraldı’ ifadelerini kullandı.

Rum Liderin sorunun çözümü konusunda samimi olup olmamasına bağlı olarak sürecin hızlanabileceğini kaydeden Talat, ‘bunun dışında şans kalmamıştır’ dedi.

Talat ayrıca Hidrokarbon konusunda Güney’in yürüttüğü çalışmaların ertelenmesi gereğine de dikkat çekti.

Genel Kurul’da daha sonra 53’üncü Dönem Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okunarak aklandı.

KAYNAK: BRTK