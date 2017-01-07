Kıbrıs Sorunu İçin Görüştüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü

KIBRIS MESELESİ HAKKINDA DA GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNAN ERDOĞAN VE MAY, CENEVRE’DE İLERLEKİ GÜNLERDE YAPILACAK MÜZAKERELERİN ADADAKİ SORUNA ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜME VESİLE OLMASINI DİLEDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede, Kıbrıs meselesine de değinildi.

İstanbul ve İzmir’deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunurken, Cenevre’de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.