Kıbrıs Müzakerelerinde Mekan Politikaları 2: İki Değil Çok Toplumlu Kıbrıs

Geçen hafta yayınlanan bu yazı dizisinin ilk sayısında, mekan politikalarının ne olduğunu ve nasıl hayatımızı etkilediğini, kuşlar ve kafes örneği üzerinden açıklamaya çalıştım. Yazıda kuşları kafeste esir ve kontrol altında tutabilmek için, yaşamlarını idameettirmeleri ve bunun için kuş yemi, bit ilacı gibi yan politikaların üretildiğini örnek gösterdim. Buradan hareketle de aslında eğitimden sağlığa, kültürdenpolitikayabirçokmeseleninmekanpolitikalarıalanınagirdiğiniyazdım. Bu yazıdizisinde de Kıbrıs Müzakereleri süresice inşa edilmesi düşünülen yeni birleşik Kıbrıs’ı mekan politikaları açısından irdeleyeceğimi ifadeettim. Genel giriş niteliğinde yazılmış olan geçen haftaki yazıdan sonra yazının ikinci bölümünde, mevcut durumda ve gelecekte yaratılacak olan Kıbrıs’ta toplumsal olarak entemel sorunların başında yeralan, Kıbrıs’ın İki Toplumlu bir yapı olduğu algısı ve savını konu olarak seçtim.

Kıbrıs’taki demografiyi Türk ve Rum olarak iki ye indirgemeye çalışarak tüm sorunları bu perspektiften bakmaya çalışan yılların politikası, Kıbrıs’taki bölünmenin ve bu bölünmeyi resmileştirerek birleştirmenin temelini oluşturuyor. Etnik kökene dayalı geliştirilen ve azınlıkları daha da önemlisi melez durumları gözardı eden bu tez aslında 19. Yüzyıldan gele nmilliyetçi paradigmaların Kıbrıs’ta başarısının sonucu ve göstergesidir. Hızlı değişim ve dönüşüme tanı kolan günümüz dünyasında, birtaraftan yeni kimlikler çok hızlı gelişirken, diğer taraftan bireylerin taşıdıkları kimlikler de çoğalıyor. Bir kişi için aynıanda bir kaç kimlik yaratıla biliniyor. Bireylerde durum böyleyken, toplumlarda kimlikten bahsetmek ancak genelleyici ve dışlayıcı bir bakışla mümkündür. Günümüzdekadınlıkveerkeklikgibibiyolojikvedoğumdangelenfarklılıklaradayalıkimliklerin bile toplumsalrolügözönündebulundurularaksorgulandığınıgörmekteyiz. Hal durum böyleyken, inanç, kültür, düşüncevedilgibisonradankazanılansıfatlarınkesingerçekgibikabuledilmesisadecebilinçlibiraldatmaolarakgörülebilir.

Pekigerçektevarolmayan, busahtekimliklernasılşekilleniyorvegerçekmişgibibeynimizdeyeralıyor? İlk medeniyetlerinsanlarıkentlilervekentliolmayanlarolarak, ortaçağındiniiktidarlarıise hakim dine inananlarveinanmayanlarşeklindeikiyeayırdılar. Her ikiörneğe de baktığımızdasınırlarolarakkentduvarlarıinşaedilerekveötekilerbusınırlarındışınaitilerekfarklılıkdurumumekansalolarak net birşekildetanımlanıyordu. Ancakgüvenlikgerekçeleriyleinşaedilenbuduvarlarınfizikirolündendaha da önemlietkiyapanpolitikalar, dolaylıolarakbusınırlarıgündelikyaşamataşıyandurumlardı. Örneğinduvarlarıniçivedışındauygulananfarklıvergisistemleri, ticaretkısıtlamaları, değişikmülkiyetstatülerigibikafestekikuşyemive bit ilacınıandıranpolitikalar, bölünmüştoplumlardaötekileştirilmehissiniyaratanvebudurumumeşrulaştıranmekansalpolitikalardır.

İnsanlarmekanlarıvemekanlarinsanlarışekillendirir. Mekanlarınbudönüştürücü, kontrolaltındatutucuvezorlayıcıgücü, mimarlığıvemekanlarlailgilidiğerbilimalanlarını, sosyalvepolitikbiralanhalinegetirmektedir. İçindeyaşadığımızmekanabenzemekvehatta o mekanolmak, mekansalkoşullarınalgımızvedavranışlarımızıdönüştürmesiylebaşlar. İsfahan kentindeSafavidönemindeyapılmışolanŞeyhLütfullahcamisiküçükbircamidir. Ancakdünyanınenbüyükmeydanınıniçindeyeralıyor. MimarinsanlarınalgısınıyönetebilmekiçinCamii’yegidenleriönceçokdarbirkoridorasokuyor. Koridordayürürkenyavaşyavaşmeydanınölçeğiniunutturuyor. Koridorunsonundasağadönüpcamiininiçinebaktığınızdacamiikocamanbirmekanolarakalgılanıyor.

Algılarüzerindendavranışlarımızıyönlendirenmekanpolitikalarıçokbüyükölçeklerdeölçek-ötesiçılgınprojelerle, farklıgündelikyaşampolitikalarıylaveyafizikisınırlarlaişlevsel hale gelir. Toplumlardakimlikinşasıiçinenfazlakullanılanbumekanpolitikalarıdahaöncehiçfarkedilmemişolanfarklılıklarıönplanaçıkararakbelirginleştirir. Bu ayrıştırıcıpolitikalarönceküçükölçeklerdenbaşlar, evlerinkapısınıngirişindebirsembolveyaişaretle, odaiçindemevcutolanveresimlerveyatarihiniteliktaşıyanobjelerledonatılmışbirrafla, sokaktaveyamahalledeinşaedilenbiribadetmekanıyla, gündelikyaşamdasürdürülür. Ancakkomşulukihtimaliveyaortakbirkentpazarıgibipolitikalarınvarlığı, ortakkullanılansukaynağıvehattaortakiklimselkoşullarıpaylaşmanedeniyle, buküçükölçeklipolitikalarhalaaynıtopraklardayaşayantoplumunortaközelliklerini de korur. Tam da bunedenle zıt kimlikleriinşaedemez.

Gettolargibikesinsınırlarlabelirlenmişmekanlar, izoletoplumlarıyaratarak, zıt kimliklerivehattanefreti organize vesürdürebilir hale getirir. Zıt kimliklerinsanlarıngruplarhalinegeldiktenveyagetirildiktensonraonlararasındabulunanbenzerliklerinvedaha da önemlisizıtlıklarınbetimlenmesiylebaşlarvegenelleştirmevedönüştürmemekanizmalarıylapekişerekvarolur. Yves Lacoste’nin “Coğrafya Her ŞeydenÖnceSavaşYapmayaYarar” kitabında da belirttiğigibi, engüçlümekansalayrışmapolitikasıharitalaradökülebilenbirayrışmadır. Bu bölünmüşlükakıldakalıcıimajoluşturarak, “de facto” statüsünüzamanlayitirir. O sınırlarkalkarsa bile, haritalarınakıldançıkmasıveetkisininbitmesiuzunbir zaman alır.

Aslındainsanlarınbirkimliğiolamaz. Kimlikbeyindebirsoyutlamaoperasyonuylainşaedildiğiiçinideolojikolaraktarihvediğerbilgilerleyaratıldıktansonra, mekanpolitikalarınıngündelikyaşamda her günuygulanmasıyla, etkilisahtebirgerçekhalinegetirilir. Kıbrıs’ınikitoplumlugörünmesininaltındaKıbrıs’ınikiyebölünmüşlüğününbasitbirharitaylaifadeedilebilirliğininciddibirrolü var. EğerKıbrıs’tabaşkakimliklerolarakbetimleneninsanlarüçüncüveyadördüncübölgelerioluştursalardı, sınırlarlapekiştiripharitalarlabeynimizeempozeetselerdi, belkibugünKıbrıs’taüçtoplumluveyadörttoplumlubiryapıalgısıoluşurdu. Ya da mekansalayrışmalarıküçükölçeklerdekalsaydı, aşağıdakiharitalargibikarmaşıkharitalarbölünmüşlükalgısınıyaratmayayetersizkalırdı.

Bu nedenlerle de, Kıbrısmüzakerelerininmeşrulaştırmayaçalıştığıbuetnikkökenodaklıbölünmüşlüğün, ilerideKıbrıs’tabirleşmeyideğilsüreklibölünmüşlüğünyenideninşasınasebepolacağıkanaatindeyim. Barışıkbirortam, ancakmelezdurumlarınçoğalmasıylagerçekleşir. Farklılıklarvezıtlıklaradayalıyaratılansahtekimliklerideğil, bircanlıveyainsanolarakortaklıklarımızdanhareketlekarışmayı, paylaşmayıveyakınlaşmayıgüdenmekanpolitikalarınıngeliştirilmesigerekiyor. Bu vebenzermekanpolitikalarıharitalarladeğilgerçekölçektekiuygulamalarlamümkündür.

İkitoplumluKıbrıssavıylaalışanbeyinlerimiz, “azınlıklar” ve “melez” durumlarınolduğunubilse de, gözardıetmeyi, problemiharitadagöründüğübasitliğeindirgemeyitercihediyor. Mekansalbölünmüşlükbeynimizdekibölünmüşlüğüşekillendiriyor. Bu da bizibarışadeğil, çatışmayagötürüyor. BaşarılıolmayıhedefleyengelecekKıbrıstezi, bunedenleKıbrıs’takiçoktoplumluvemelezdurumuönplanaçıkarmalıdır. Bunumekansalpolitikalarıylapekiştirmelidir. Birsonrakisayıdabuçerçevedeikibölgeli federal yapıyaalternatifolarakçokbölgelikonfederalmekanpolitikasınıyazacağım.

Devamediyor….

Resimkaynakları:

KAMIYA, TAKEO, SHAIKH LOTFOLLAH MOSQUE, http://www.ne.jp/asahi/arc/ind/2_meisaku/53_lotfollah/lot_eng.htm

http://i.imgur.com/JjTqdXL.jpg