En Üst

11 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Kıbrıs Müzakereleri Yeniden Başladı

Tarih:
Bir yorum bırakın
16 Görüntüleme
Kıbrıs Müzakereleri Yeniden Başladı
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Kıbrıs müzakerelerine, 2 aylık aradan sonra bugün yeniden başlandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis saat 10:00’da ara bölgede bir araya geldi.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, müzakere amaçlı son görüşmesini 9 Şubat’ta yapmıştı.

Rum Meclisi’nin 10 Şubat’ta Enosis plebisitinin okullarda anılması kararıyla krize giren süreç, liderlerin durumu ele almak amacıyla 16 Şubat’ta gerçekleştirdiği görüşmede Anastasiadis’in toplantıyı terk etmesiyle durmuştu.

Güney Kıbrıs’ta okullarda kutlanacak anma günlerini belirleme yetkisinin meclisten alınıp, Eğitim Bakanlığı’na verilmesini öngören yasanın Rum Meclisi’nde onaylanmasıyla müzakere süreci yeniden başladı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King