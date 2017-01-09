Kıbrıs kültürünü yaşatmak

Zekai Altan’da, Kıbrıs insanının içtenliğinin, samimiyetinin ve üretkenliğinin görüyorum. Yaşadığı coğrafyanın tüm zorluklara rağmen, çok sevdiği topraklarda, inançları doğrulturunda üreterek, kalıcı bir iz bırakmak için direniyor…

Yılların deneyimli turizmcisi ve araştırmacısı Zekai Altan, Kumyalı Köyünde eko-bio anlayışı ile çalıştırdığı, Nitovikla Otel’de, proje kapsamında her hafta yüzlerce çocuğa ağırlayarak, onlara Kıbrıs kültürünü uygulamalı olarak anlatıyor.

Zekai beyin, içerisinde biraz da sitem olan, şu sözlerine kulak vermekte fayda var ; ‘’ Çalışma tempomuz biraz yoğun. Öğrenci eğitim çalışmalarının getirdiği hareketlilik, kitap çalışmaları ve Eco-Bio Nitovikla’nın bir adım öne gitmesi için çalışmalar. Napalım, deniz kenarı beleş arazi alamadık. Granit mermerli güzel papyonlu personeli ile casinolu işletmemiz de yok. Kendi ürettiğimizi tüketecek ve doğa ile çevre ile kültürü sürdürecek bir dünya modeli kurduk. Pek anlaşılmadı ama neyse. Cittaslow felesefesiyle, üretimimizi de biz yapmaya çalışırık. Eşim Kader ve Erkan ile birlikte… ‘’

BAŞKA KIBRIS YOK

Kıbrıs Kültürünü Tanıyalım Projesi kapsamında, her hafta, Kumyalı köyünü, farklı bölgelerden okul grupları kafileler halinde ziyaret ediyor.

Kumyalı köyünü ziyaret eden okul grupları, geleneksel usüle uygun olarak taş fırında ekmek, çörek yapımı, el makarnası, kara saçta kahve öğütme, çalı süpürgesi yapımı, el değirmeninde buğday öğütme ve Kıbrıs el el sanatlarını yerinde yaparak, gözlem yapıyorlar. Öğrenciler, uygulama safhasında, başlarına takmış oldukları beyaz peşkirler ile de dikkat çekiyor. Eğitim sonrasındaysa, otelin en önemli özelliklerinden biri olan binlerce yıllık Mağara içerisindeki restoranda, kendi yaptıkları yerel lezzetlerin tadına bakıyorlar.

Yıllardır Kıbrıs Mutfağı ve yiyecek içecek mekan tanıtımları hakkında, haftalık köşe yazıları yazan Zekai Altan, geçtiğimiz aylarda yeni baskısını yayınladığı, çok geniş kapsamlı olarak düşünülen, A’dan Z’ye ülkemizin tarihi yerlerini ve özelliklerini anlatan, ‘’Gizemli Kıbrıs’’ kitabı ile de önemli bir kültür hizmeti daha sağlayarak, tarihe iz bıraktı…

Zekai Altan ve onun gibilerin, Kıbrıs kültürünün tanıtılmasına ve yaşatılmasına yapmış olduğu katkıların değeri, paha biçilmez… Çünkü başka KIBRIS yok !