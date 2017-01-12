Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans bugün yapılıyor

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından bugün, Güvenlik ve Garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans gerçekleştiriliyor.

BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak.

Garantörlerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceği konferans 13.15’te başlayıp ve 15.00’a kadar sürecek. Konferans saat 20.00’den itibaren devam edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferans arasında basın toplantısı düzenleyecek.

Uluslararası Kıbrıs konferansına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. AB de gözlemci taraf olarak konferansta yer alacak.

Bu arada,Cenevre zirvesinin ilk gününde yoğun bir şekilde müzakere gerçekleştiren liderler ağırlıklı olarak “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “Mülkiyet” üzerinde durdu.

Yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmeye çalışıldığı müzakerelerde olası çözümde Federal Kıbrıs organlarında Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımının sağlanması üzerinde duruldu. Müzakerelerde ayrıca temsiliyetin eşit olacağı Federal Yüksek Mahkeme’de karşılaşılabilecek olası tıkanıklıkları aşma mekanizmaları üzerinde çalışıldı.

Mülkiyet ile ilgili müzakerelerde çözümün finansmanının da ele alındığı görüşmelere IMF ve Dünya Bankası uzmanları da davet edildi.

Cenevre’de çalışmayı sürdüren tarafların çalışma grupları da ağırlıklı olarak yargı, mülkiyet ve adadaki Türk-Yunan vatandaşlarına eşit muamele konusu üzerinde çalıştı.

Liderler, uluslararası konferansın ana gündem maddesi “Güvenlik ve Garantiler” başlığıyla ilgili de ilk kez fikir teatisinde bulundu. Taraflar, hazırladıkları haritaları ortaya koydu ve değerlendirdikten sonra da BM’ye teslim etti.

Guterres liderlerle bir araya geldi

Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferans öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya geldi.

Bu görüşmeden sonra Uluslararası Konferans başlayacak. Konferansa ara verildiği sırada ise Guterres basına açıklama yapacak. Açıklama 16.45’te başlayacak.

Basın toplantısında liderler de hazır bulunacak.

Anastasiadis, Kotzias ile bir araya geldi

Cenevre’de süren Kıbrıs müzakerelerinde son dönemece girildi. Cenevre’deki Kıbrıs müzakereleri kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias bir araya geldi.