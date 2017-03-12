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13 Mart 2017

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Kıbrıs

Kıbrıs AB Derneği yeni yönetimi belirlendi

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Kıbrıs AB Derneği yeni yönetimi belirlendi
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Kıbrıs AB Derneği (KAB) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı ve Derneğin yeni yönetimi belirlendi.

 

Dernekten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu ile Disiplin ve Denetleme Kurullarının isimleri de duyuruldu: Yetkili organlarda görev yapacak isimler şöyle:

Yönetim Kurulu: Derya Beyatlı, Didem Erel, İlke Dağlı, Deniz Kalıbcıoğlu, Derviş Erel, Mehmet Burhan. Oya Barçın (yedek), Turgut Denizgil (yedek).

Disiplin Kurulu: Mustafa Damdelen, Hasip Erel, Hasan Çıraklı. Ayça Kurnaz (yedek).

Denetleme Kurulu: Ali Erel, İsmail Sayı. Özalp Nailer (yedek).

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