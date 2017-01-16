Kıb- Tek parasını istiyor

Teknecik Santrali’nde 2008 yılında arızalanan ve Segure Sigorta’nın yükümlülüğünde bulunan TG 16 Gaz türbini hala devre dışı. Kıb-Tek tarafından hasar bedeli ödenmediği gerekçesi ile Segure Sigorta aleyhinde açılan dava süreci ise devam ediyor

SİGORTA ÖDEMEDİ: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na bağlı olan Teknecik Elektrik Santrali’nde 28 Şubat 2008 tarihinde TG 16 Gaz türbini makine kırılması ve yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Alet ve türbin Segure Sigorta kapsamında. Şirket yükümlülüklerini yerine getirmedi, türbin yıllardır onarılamıyor

3 MİLYON 220 BİN EURO: Kıb-Tek, hasar bedelini ödemediği gerekçesiyle Segure Sigorta aleyhinde 2012 yılında dava açtı. Ancak dava, henüz neticelenmedi. Kıb-Tek, Segure Sigorta’yı sigorta sözleşmesine aykırı hareket etmekle suçluyor. Segure Sigorta’nın ödemesi gereken ancak yıllardır ödemediği tutar ise 3 milyon 220 bin Euro

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na bağlı olan Teknecik Elektrik Santrali’nde 28 Şubat 2008 tarihinde TG 16 Gaz türbini makine kırılması ve yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından ihaleye çıkılarak sigorta edilen alet ve türbin, Segure Sigorta tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 8 yıldır kullanılamaz halde duruyor.

Sigorta şirketi Segure Sigorta’nın ödemesi gereken ancak yıllardır ödemediği tutar ise 3 milyon 220 bin Euro.

Yıllardır parasını alamayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu konuyu 2012 yılında mahkemeye taşıdı ancak mahkeme süreci de ağır işlendiğinden dolayı halen daha Kıb-Tek’in hasarı karşılanamadı.

Kıb-Tek, mahkeme sürecinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.

2 yıldır yargıda

2 Aralık 2007 tarihinde Merkez İhale Komisyonu aracılığıyla çıkılan KKTC Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Üretim Santralı Makine Kırılması Sigorta Sözleşmesi ihalesini, en uygun teklifi veren Segure Sigorta aldı.

Teknecik Elektrik Santrali’nde 28 Şubat 2008 tarihinde yapılan çalışmalar sırasında santralde bulunan TG16 Gaz Türbininde makine kırılması ve bundan kaynaklı yangın meydana geldi.

Yangın ve makine kırılması nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelen türbinin sigorta işlemleri de bu an itibarı ile başladı.

Olayın meydana gelmesinin ardından Segure Sigorta Şirketi’ne gerekli incelemeleri ve araştırmaları yapması için ihbar gönderildi.

Uzmanların incelemelerini yapmasına rağmen hasarın onarılması veya yeni bir makine alınması için gereken 3 milyon 220 bin Euro’yu ödemediği ifade edildi. Segure Sigorta Şirketi sigorta kapsamında olan bu hasarı tazmin etmedi.

Segure Sigorta Şirketi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na gerekli ödemeyi yapmayınca kurum konuyu mahkemeye taşıdı. 2012 yılında mahkemeye taşınan konuyla ilgili bugüne kadar sonuç alınamadı.

Ödenmesi gereken tutar 3 milyon 220 bin Euro

Segure Sigorta Şirketi’nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödemesi gereken tutar toplamda 3 milyon 220 bin Euro. Bu tutarın içerisinde gerekli yedek parça, aksam ve tesisatın temini ve tamiratı ile montajı için 2 milyon 700 bin Euro, türbin rotorunun tamiratı için 450 bin Euro ve işçilik, personel ve komisyonlar için 70 bin Euro yer alıyor.

Bunun yanı sıra Segure Sigorta Şirketi, TG 16 Gaz Türbinin ekspertizler tarafından tetkik edilebilmesi ve incelenebilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan harcamalar nedeniyle oluşan zarar ziyan için 46 bin Euro daha ücret ödemesi gerek.

Şirket de yargı sürecini bekliyor

Kıb-Tek hasarın karşılanması ve TG 16 Gaz türbininin yeniden aktif hale getirilmesi için yargı sürecinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Segure Sigorta Şirketi yetkilileri ise mahkemenin verdiği karar saygılı olacaklarını ifade ediyor.

Mukayyitlik Dairesi verilerine göre Segure Sigorta Şirketi’nin sadece bir hissedarı KKTC vatandaşı olarak görülüyor. Toplam 7 hissedardan oluştuğu görülen şirkette sadece Turgut Tokuş KKTC vatandaşı. Diğer hissedarların isimleri ise şöyle: Gül Tokuş Atay, Kaan Özcan, Safa Gürkan, Türkan Gürkan, Sedat Gürkan ve İnanç Gürkan.

Mukayyitlik Dairesi’nden 5 Ocak 2016’da alınan Segure Sigorta Şirketi ile ilgili Direktörler Kurulu Onay Belgesi’nde Tuncer Arifoğlu da listede yer alıyor. Arifoğlu’nun yanı sıra Sedat Gürkan, Safa Gürkan, Türkan Gürkan, Haluk Özyavuz ve Sedat Gürkan da direktörler kurulu listesinde.