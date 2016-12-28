28 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Kıb-Tek Lefke için adım attı

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
Kıb-Tek Lefke için adım attı
Haber İçi Üst

Lefke’nin 6 ilçe olmasını öngören yasa tasarısı dün mecliste ele alınırken Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da bölgede amirlik açmak için fiilen harekete geçti.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Elektrik Kurumu Lefke’de şube olarak kullandığı binasını yenileyerek, bina üzerine Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de olduğu gibi Lefke Bölge Amirliği tabelasını koyarak ilk adımı attı. Lefke ve bölge halkı Elektrik Kurumunun bu olumlu adımını takdirle karşılayarak diğer dairelerinde gerekeni yapmalarını istediler.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil