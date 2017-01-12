12 Ocak 2017

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Keyifler yerinde

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Keyifler yerinde
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DOLU DOLU EĞLENCE: Meril Restaurant, Fisun ve Burçin’in birbirinden hareketli şarkıları ile konuklara eğlence dolu saatler yaşatmaya devam ediyor

Hamitköy’ün beğenilen mekanı Meril Restoran’da eğlenceli geceler devam ediyor. Önceki akşam yaşanan eğlencede mekanın daimi sanatçılarından Fisun ve Burçin birbirinden hareketli şarkıları ile konuklara keyifli bir eğlence sunarken, Özlem Sultan danslarıyla mekana renk kattı.

Herkes doyasıya eğlenirken, eğlence severler hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadı. Gecede sürpriz doğum günü kutlamaları da gerçekleşti.

Keyifler yerinde
Keyifler yerinde

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Havadis Gazetesi

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