Kerimcan’dan Girne çıkarması

FIRTINA GİBİ ESTİ: Türkiye’nin fenomen dj’i Kerimcan Durmaz, Girne’de kabin başına geçti. “Ablan star bebeğim” sözüyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Türkiye’nin ünlü dj’i kabinde fırtına gibi esti



Girne’de hizmet veren Retro Lounge’da önceki akşam “Ablan star bebeğim” sözü ile Türkiye’de büyük hayran kitlesi toplayan Türkiye’nin fenomen Dj’i Kerimcan Durmaz’ı kabininde ağırladı. Ünlü dj en güzel mixlerini kendisini dinlemeye gelen konukları için çaldı. Oldukça hareketli geçen gecede konuklar eğlenmenin tadını çıkardı.

Alişan’da eğlenenler arasındaydı

Adamızda tatil amaçlı gelen Türkiye’nin ünlü sanatçısı Alişan’da Kerimcan’ı dinlemeye gelenler arasındaydı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçı gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzik dolu bir gece yaşatan ünlü dj konuklardan tam not aldı.

Fotoğraf: Fuat Şanlıer