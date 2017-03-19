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19 Mart 2017

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Kerimcan Durmaz hakkından şaşırtan iddia!

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Kerimcan Durmaz hakkından şaşırtan iddia!
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DJ’lik yapan ve sosyal medya paylaşımları ile fenomen olan Kerimcan Durmaz ile ilgili çok konuşulacak.

 

Otomobiliyle hız yaparken çekilen videolarını paylaşan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İstanbul trafiğinde defalarca otomobil kullanan, otobanda hız denemeleri yapan Durmaz’ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Bugüne kadar ehliyet başvurusu yapmayan Durmaz şans eseri hiç trafik kontrolüne yakalanmadı. Durmaz, futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi olan yakın arkadaşı Yağmur Sarıoğlu’nun milyonluk Lamborghini’siyle çekilen videolarını da paylaşıyor.

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