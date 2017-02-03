Kerimcan Durmaz, Fatih Ürek hakkında bir açıklamada bulundu

Uludağ’da gerçekleşen ve yüzlerce gencin yoğun ilgi gösterdiği Winter Fest dün gece Kerimcan Durmaz konseri ile başladı.

Karın ve güneşin keyfini çıkartan Fatih Ürek ile Kerimcan Durmaz, provalardan fırsat bulup beyaz cennet Uludağ’ın tadını çıkarttı. Kameralar karşına geçen ikili yaptığı esprileri ve söylediği şarkılar ile renkli görüntüler oluşturdu.

‘ULUDAĞ BENDEN VAZGEÇEMİYOR’’

İkili, kayak pistinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. UIudağ’ın kendisi için bir gelenek haline geldiğini belirten Fatih Ürek, ‘’Burası benden vazgeçemiyor. Bu artık benim için bir gelenek haline geldi. Arkadaşlarım bana yazın Bodrum’da, kışın ise Uludağ’da yaşadığımı söylüyor. Ama öyle bir şey yok sadece gidip geliyoruz. Gençlik festivalleri içerisindeyiz”dedi.

Kerimcan Durmaz ile samimiyetleri ile ilgili konuşan Ürek, ‘’Hayatımızda çok rutin bir çizgide ilerliyoruz. Sahne, sevgi ve insanlar. Ancak bazen bu sevgiden ve ilgiden sıkılınabiliyor. Bu yüzden insanların kendine vakit ayırması gerekiyor. Bende bu yüzden Kerimcan’ı buldum. Onu güldürüyorum, yerlere yatıyor. O da aynı şekilde beni güldürüyor. Birbirimize iyi geliyoruz” dedi.

‘’FATİH ÜREK BENİM AKIL HOCAM”

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Kerimcan Durmaz da renkli kişiliği ve esprileri ile kameralar karşısına geçti. Fatih Ürek’e çok değer verdiğini belirten Durmaz, ‘’Çok samimi bir arkadaşlığımız var. O benim akıl hocam, hem abim, hem arkadaşım, hem kankim hem de babam. Fatih Ürek’i çok severim “ dedi. Durmaz, ayağını burktuğu için kayak yapmayacağını belirtti. İkili daha sonra Fatih Ürek’in ‘’Hadi Hadi” şarkısını birlikte söyledi. DHA