Kercem, Koop dedi

Mapfree oyuncusu Kercem için YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, basketbol şubesi yetkililerine talimat vererek “Kercem’i alın” dese de genç oyuncu ilk anlaştığı Koopspor’u tercih etti

SERCEM YDÜ’YE: Kercem konusunda mutlu sona ulaşamayan Yakın Doğu Üniversitesi, Mapfree ile Kercem’in kardeşi olan Sercem konusunda anlaştı. YDÜ Sercem için, Mapfree’ye bir miktar para ve Erdal’ı verecek

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin yıldızlarından Mapfree oyuncusu Kercem için Yakın Doğu Üniversitesi devreye girse de Kercem ilk olarak anlaşmaya vardığı Koopspor’u tercih etti.

Kercem için Mapfree ile masaya oturan Koopspor anlaşma sağlarken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin devreye girmesi transferde dün kriz yarattı.

Mapfree’nin yıldız oyuncusu Kercem İnancı, Koopspor ile anlaşmaya çok yakınken Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel dün sabah basketbol şubesi yetkililerine bu transferle ilgili talimat verdi.

Günsel şube yetkilileri ile yaptığı toplantıda Kercem konusunda oyuncuya Kooperatif Merkez Bankası’nda işe başlaması karşısında alacağı paranın öğrenilmesini ve iki katkı para teklif edilmesini istedi.

Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri hem Kercem hem de Mapfree yetkilileri ile de temasa geçerek transfer yoklaması yaptılar. Kercem’in bu transfer teklifinin ardından kafası karışırken genç oyuncu son kararını vererek ilk olarak anlaşmaya vardığı Koop’u tercih etti ve takımıyla birlikte ilk maçına da dün akşam çıktı.

Kercem

Sercem de YDÜ’ye

Yakın Doğu Üniversitesi, Kercem ile yakından ilgilenirken kardeşi Sercem’i de renklerine bağlamak için harekete geçti. Sercem için Yakın Doğu Üniversitesi, Mapfree’ye Erdal’ı önerdi. Mapfree bu öneriyi kabul etti. YDÜ Sercem için, Mapfree’ye bir miktar para ve Erdal’ı verecek.

Sercem